人民网北京10月16日电 第二届通州·全球发展论坛将于18日至20日在北京举行。来自近40个国家的千余名中外嘉宾将齐聚北京，共商全球发展，共话人类文明。记者从16日的论坛新闻发布会上获悉，论坛将发布《人类 2050：人与社会全面发展》报告。

据悉，本届论坛以“构建发展共同体，共创人类新时代”为主题，深入研究阐释与人类社会发展密切相关的一系列重要议题，推动中华民族伟大复兴进程与构建人类命运共同体同向共进。

论坛共设立11个分论坛，中外嘉宾将围绕“全球智慧治理与人类发展新形态”“‘一带一路’互联互通，构建全球经贸新秩序”“践行多边主义，推动全球金融治理改革”“政党治理能力与全球南方国家现代化”“新能源与全球气候议程”“全球粮食体系与安全”“聚焦全球绿色发展，建设美丽世界”“多元文明历程与全球文明发展”“青年创新活力与全球发展未来”“百年理论反思：构建全球发展新模式”“全球挑战与全球治理：中国青年的政策设计”等主题进行深入交流研讨。

论坛举办期间，还将成立通州·全球发展论坛国际顾问委员会、中国人民大学国际战略与发展委员会和中国人民大学区域国别研究“1+N”全球合作联盟，北京通州海外社交媒体账号也将正式上线。

据悉，通州·全球发展论坛由中国人民大学于2023年10月创办。论坛以“关注全球发展、关怀人类命运”为宗旨，从全球发展、全球安全、全球文明三个维度产出原创性、前瞻性的高质量研究成果，为中国与世界的发展实践提供理论指引和智力支撑。（郝孟佳、实习生黄劭光）

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