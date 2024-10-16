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中国农业大学将举行一百二十周年校庆

2024年10月16日19:00 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月16日电 （记者李依环）今天，中国农业大学发布一百二十周年校庆公告（第一号）。公告表示，2025年10月16日，中国农业大学将迎来建校120周年。

公告原文如下——

农为邦本，学达至善，巍巍上庠，光耀焕焕。

2025年10月16日，时和年丰，适逢中国农业大学建校120周年。

春秋代序，教民稼穑，精业笃行，弦歌不辍。

承五千年中华农耕文明之前绪，铸现代农业高等教育之新范。

一九零五，农科肇基，顺图自强之时势，睡狮猛醒腾跃；

一九四九，三源汇流，迎新中国之曙光，凤凰涅槃更生；

一九九五，两校合并，乘大发展之东风，鲲鹏展翅扶摇。

彰往而察来，逢盛世良机，以立德树人为根本，念兹在兹，朝乾夕惕；

绍远而逐梦，怀国之大者，以强农兴农为己任，玉汝于成，华章日新。

双甲子上下求索，解民生之多艰，功业载史册，荣光共享；

百廿载春晖四方，育天下之英才，桃李遍寰宇，盛业同襄。

特此公告，敬祈周知。

中国农业大学

2024年10月16日

(责编：郝孟佳、熊旭)

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