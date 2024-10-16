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中外青年科技人员对话会在京召开

2024年10月16日16:32 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月16日电 日前，作为2024高等教育国际论坛年会的重要活动之一，以“青年科技工作者的使命与责任”为主题的中外青年科技人员对话会在京召开，来自中国、美国、埃及、南非等高校的专家和青年科技工作者40余人现场参会。

中国高等教育学会副会长李家俊指出，青年科技人员要勇于创新、敢于突破、并肩作战、共享资源，共同探索科学的未知。要跨越语言的障碍，主动了解不同文化背景下科研的思考与方法，促进跨文化创新思维的碰撞与融合。

教育部科学技术与信息化司副司长邹晖表示，要进一步推动青年科技人员学术对话，共同解决人类发展所面临的共同问题。要创造青年人交流合作的环境，激发青年科技人才创造力。要携手推进开放合作的未来，在交流中寻求合作，在合作中寻找突破，在突破中寻求发展。

在主旨报告环节，来自美国富特海斯州立大学、学会学术发展咨询委员会、加利福尼亚大学伯克利分校、南非西开普大学的多位专家学者就《四种常见的误区：我们的未来与人工智能》《当下及未来学术职业所面临的形势》《从“唯论文”到实际贡献：科技创新评价的转向》等主题作专题报告。

此外，现场还设置了“科技创新与跨文化交流”“开放科学与知识共享”等对话环节，进一步为青年科技人员搭建交流平台。（孙竞、李昉、实习生潘寒冰）

(责编：李昉、熊旭)

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