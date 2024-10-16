人民网北京10月16日电 日前，作为2024高等教育国际论坛年会的重要活动之一，以“面向未来的中美高等教育：机遇与合作”为主题的中美高等教育对话会在京召开，来自20多所中美高校的负责人和专家学者等50余人现场参会。

中国高等教育学会副会长、西湖大学校长、中国科学院院士施一公在致辞中指出，当前中美高等教育面临困局，需要更智慧和密切的沟通来解决。面对全球性挑战，中美必须团结起来，通过紧密的伙伴关系找到解决全球问题的最佳路径。中美高校应提供开放、多元、尊重、包容的环境，让一流高等教育突破校园和国家边界，促进青少年互学互鉴。

教育部国际合作与交流司二级巡视员席茹表示，大学是中美交流的先行者和推动者，中美高等教育合作促进了拥有全球视野和创新精神的卓越人才成长。中国教育部推出了“美国青年学者交流学习计划”等多元化项目，扩大两国青年交流。中方愿与美方携手推动中美高等教育交流与合作，共同构建客观、包容、可持续的合作体系。

加州大学校长办公室院校研究与学术规划主任、加州大学伯克利高等教育研究中心高级研究员常桐善，国际教育协会高级顾问保罗·特纳，上海交通大学教育学院世界一流大学研究中心副主任刘莉，东北州立大学校长罗德尼·汉利，弗吉尼亚理工大学副校长隋殿志，联合国国际电信联盟元宇宙社会安全工作组主席加布丽埃勒·潘泰拉等专家学者就相关议题作分享。（郝孟佳、实习生潘寒冰）

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