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中欧高等教育对话会在京召开

2024年10月16日13:56 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月16日电 日前，作为2024高等教育国际论坛年会的重要活动之一，以“科技交流与高水平科技人才培养”为主题的中欧高等教育对话会在京召开，来自20余所中欧高校和教育组织的领导及专家学者等50余人现场参会。

中国高等教育学会副会长邬大光在致辞中指出，中欧高等教育合作对维护世界和平、促进共同发展、推动人类进步具有重要意义。学会作为全国性学术社团，愿意发挥民间外交优势，增进双方理解，构建平等开放的交流平台；夯实中欧教育合作，共同推进国际化人才培养与教育创新；深化科技人文交流，促进民心相通和文明互鉴。

教育部国际合作与交流司二级巡视员席茹在致辞中指出，中欧全面战略伙伴关系走过了20年，开展了全方位、多领域、深层次的教育交流合作，对促进双方教育的发展起到了重要作用。中方愿继续携手欧洲各国，推动中欧人文交流，建设文明共荣之桥；促进中欧合作办学，提升高等教育质量；增进中欧人员交流，加强人才培养合作；坚持高水平对外开放，贡献更多中国力量。

欧洲大学协会主席乔瑟普·加雷尔表示，此次对话会对中欧高等教育学术界非常重要，有助于高等教育跨国合作，推动实现教育和研究领域可持续发展。欧洲大学协会期待与中国高等教育学会和全球更多组织、高校开展合作，共同促进中欧、乃至世界人才流动和知识分享。

会上，教育部留学服务中心副主任杨凌、德国柏林工业大学校长外事特别代表弗兰克·贝伦特、学会学术发展咨询委员会委员宣勇、英国斯特拉思克莱德大学副校长詹姆斯·道格拉斯·布罗迪、学会学咨委委员哈巍、爱尔兰都柏林理工大学副校长托马斯·斯通等专家学者就相关话题作报告。（郝孟佳、实习生潘寒冰）

(责编：李昉、熊旭)

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