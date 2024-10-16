人民网北京10月16日电 （记者李昉）为了纪念丁玲诞辰120周年，近日，“人民文学的历史经验与当代建构暨第十七次丁玲学术研讨会”在北京大学举行，来自全国多个高校、科研院所等40余位专家学者出席会议。

本次研讨会围绕“丁玲研究的文献与方法”“丁玲的位置和意义”“全球与地方视阈下的丁玲”“人民、革命与经典重读”等议题展开，并特别设置研究生论坛与圆桌论坛，旨在为丁玲研究的深入探索搭建平台，积极培育年轻一代的研究力量。

中国作协社会联络部副主任丰玉波表示，丁玲是中国现代文学史上的一颗明珠，在新的历史时期如何继承和发展人民文学的优良传统，是每个文学工作者都应认真思考的问题。

中国现代文学馆常务副馆长王军介绍了丁玲重要手稿及文物的基本情况。他表示，现代文学馆将大力支持丁玲研究会、推进丁玲研究。

中国丁玲研究会会长贺桂梅表示，此次研讨会有助于推进丁玲文献的挖掘、整理与讨论。未来，也将继续筹办相关青年论坛，吸引并培养青年研究者，共同促进文学研究范式转型。

据悉，本次研讨会由北京大学中文系、中国丁玲研究会、中国现代文学馆、《现代中文学刊》主办，北京大学中文系现代思想与文学研究平台承办。

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