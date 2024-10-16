近日，为纪念中国工农红军长征出发90周年，电子科技大学信息与通信工程学院党委组织师生党员骨干前往四川长征干部学院泸州四渡赤水分院，开展以“弘扬长征精神，赓续红色血脉”为主题的红色实践研学活动。

师生们通过专题教学、现场教学、访谈教学等多样化的教学环节，参观青杠坡战斗遗址、红军总司令部旧址和女红军纪念馆等地，重温四渡赤水历史，感悟伟大长征精神。

师生重温入党誓词。校方供图

在太平渡渡口，师生们聆听微党课《突围之痛》，并在渡口纪念碑前重温入党誓词。

中国好人、78岁的井冈山红军后代胡敬华老先生向师生们讲述了父辈的革命事迹，并勉励大家传承长征精神，为党和国家事业接续奋斗。师生们深受鼓舞，纷纷表示，我们要从长征精神中汲取前进力量，践行学科使命和担当，努力走好新时代科技报国长征路，为实现高水平科技自立自强贡献智慧和力量。

此次实践研学活动是学院党委“立爱国志 行长征路”学科特色型实践育人工程的重要环节。自2018年起，该工程已在四川、陕西、贵州、云南、福建、江西、湖南、广东、福建、西藏等 20 余地建立实践育人基地，形成了“重走二万五千里长征路”和“走好新时代长征路”的学科实践教育链。

(责编：崔競文、刘凡)