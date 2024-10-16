吴 侃

新西兰华裔青少年与身着旗装的游客交流。

（主办方供图）

巍峨雄伟的长城、气势恢宏的故宫、热闹熙攘的前门大街……近日，一群来自新西兰的华裔青少年将北京的名胜古迹呈现在一幅幅精美的画作中。

这群华裔青少年是新西兰青少年艺术交流参访团的成员，近日他们在北京参加了为期7天的2024年“中新对画”新西兰青少年走进北京“写生中轴线，参访三山五园”艺术交流活动。

活动由北京海外联谊会指导，海淀地区海外联谊会、新西兰国际美术交流协会联合主办。活动期间，新西兰华裔青少年走进金秋时节的北京，领略北京中轴线的历史文化底蕴，沉浸式感受三山五园的美丽风光，用手中画笔绘出北京中轴线之美。他们还走进高校、艺术研究院、科技馆和产业园区，感知首都发展新风貌。

在参观天坛公园时，趁着夕阳正好，少年们在祈年殿红墙边席地而坐，手持画板，挥动画笔，将眼前美景一一捕捉。不一会儿，一座座“祈年殿”跃然纸上，呈现出这座古建筑的韵味与风采。

“嗨！姐姐，我们画了一幅你的肖像送给你。”“哇！太厉害了，我要拍照记录，谢谢你们！”写生之余，几位华裔青少年发现了穿着旗装在宫墙下拍照的游客，立马拿起画笔记录这一刻。

“此行，我们发现了北京之美，既有古典之美，也有现代之美。”参加活动的华裔青年刘厚均说，这次他创作了两幅作品，其中一幅素描画的是古色古香的北京胡同和四合院，还有一幅水彩画，画的是在路上看到的风景，一片绿树间有一栋红色的房子，当时觉得很漂亮就记录下来。

华裔青年尹健豪说：“回到新西兰后，我会将此行的所见所闻分享给家人朋友。我对中国画情有独钟，中国画意境深远，蕴含哲理和美感。未来我将继续坚持学习，继续探索中国画的魅力。”

在12日举行的闭营仪式上，新西兰国际美术交流协会与北京市海淀区东升镇同心苑、罗中汇金侨之家签订了合作协议，为长效化合作交流打下基础。

海淀地区海外联谊会会长徐振涛说：“希望我们共同学习路易·艾黎精神，传承和发扬中新友谊，连接起海淀与世界各地的友谊桥梁，传递出更加自信、包容、开放的海淀声音，吸引更多的国际友人和海外侨胞来到这片朝气蓬勃的土地上，感受文化之美和科技之光。”

新西兰国际美术交流协会主席王延珂表示，很多华裔青年是第一次来北京，此行他们领略了中国的山水风光，也感受到科技的发展和蓬勃的创新浪潮，留下了一段难忘的回忆，希望通过这样的活动进一步激发他们学习中华文化的热情。

（来源：中新网）

(责编：李依环、李昉)