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让青少年远离“烟卡”游戏

白剑峰
2024年10月16日08:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　近年来，一种名为“烟卡”的玩具悄然兴起，并迅速在青少年群体中流行。

　　“烟卡”是指由卷烟盒顶盖或是印刷的厚纸张折叠而成的卡片。它不仅是孩子们手中的玩具，更成为一种可以交易甚至兑换现金的“提货凭证”。这种看似简单的纸片游戏，背后隐藏着复杂的社会问题。

　　“烟卡”作为儿童游戏，具备很强的社交属性。不少孩子表示，身边有同学玩“烟卡”，自己也“随大流”跟着玩，不玩“烟卡”可能会被视为不入流、不时髦。有的家长为了防止孩子沉迷电子游戏，也不反对孩子玩“烟卡”。此外，“烟卡”还具有流通属性，不同品牌的“烟卡”根据稀有度和价格可以交易换算。赢得稀有卡，是一些孩子玩“烟卡”上瘾的重要原因之一。

　　据了解，“烟卡”作为一种玩具，已经形成了一条完整的产业链。调查发现，有商家以低廉的成本回收或直接印刷“烟卡”，并以较高的价格卖出。从“烟卡”的制作、销售到回收，每一个环节都有人从中获利。而在这条产业链的背后，是青少年不惜花费大量时间和金钱去收集“烟卡”的现实。更令人担忧的是，“烟卡”还可能对青少年的身心健康产生不良影响。孩子们在收集和玩“烟卡”的过程中，不可避免地会接触到各种卷烟品牌信息，这种持续的烟草广告极易诱导他们对烟草产生好奇，进而模仿吸烟行为。此外，部分烟酒店还存在私下向未成年人售卖烟盒的现象，互联网上也不乏售卖“烟卡”的商家。这种线上线下并存的销售模式，极大地方便了孩子们接触和购买“烟卡”，给青少年健康成长带来不利影响，其危害性不容忽视。

　　专家指出，“烟卡”游戏的流行，已经脱离了原本单纯的卡牌类游戏，衍生出了等级、收集、交易等经济属性，使不少孩子沉迷其中。这类游戏还会潜移默化地让青少年提前认识烟草、接触烟草，对青少年的身心健康造成不良影响。“烟卡”具有烟草广告的元素，在接触和认识众多卷烟品牌后，未成年人未来吸烟的可能性更高。研究显示，开始吸烟的年龄越早，吸烟的量越大，烟草对身体造成的危害也越严重。而生产、展示、销售“烟卡”，诱导未成年人购买使用，也违反了未成年人保护法、广告法等法律。

　　让青少年远离“烟卡”游戏，需要加强引导，疏堵结合。为了更好地保护未成年人，专家倡议禁止将“烟卡”携带到校园，禁止在校园玩“烟卡”游戏。家长是孩子教育的第一责任人，需要随时了解动向，遏制不良倾向，立规矩、防沉迷，不给孩子玩“烟卡”创造条件。当然，爱玩是孩子的天性，禁止“烟卡”不是禁止青少年玩游戏。我们鼓励青少年在健康、益智、适度的游戏中成长，丰富课余生活，促进全面发展。学校和家庭都应参与孩子的成长过程，引导他们参加体育运动、艺术创作等健康有益的活动，自觉抵御“烟卡”等潜在有害游戏的诱惑。通过积极正面的引导，为青少年营造一个更加健康多元、积极向上的成长环境。

　　拒绝烟草，守护健康。希望社会各界持续关注青少年控烟问题，让青少年远离“烟卡”游戏。有关部门要守土有责、加强监管，禁止向未成年人售烟，禁止烟草广告促销和赞助，严格监管互联网平台隐性烟草营销，严格控制影视剧吸烟镜头……同时，大力建设无烟学校、无烟家庭，倡导无烟文化，为青少年远离烟草营造良好的社会氛围。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月16日 14 版）

(责编：李昉、李依环)

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