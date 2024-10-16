本报记者 罗阳奇

“妈妈！老师今天给我们讲了拔萝卜的故事！”

下午5点半，在安徽省合肥市庐阳区的融创幼儿园，市民张雅又像往常一样，准时出现在教室门口。孩子杨景煜见到妈妈，兴奋地和她分享在幼儿园发生的事情。

“自理能力和语言能力都有明显提升。”到融创幼儿园一个学期，张雅明显感受到自家孩子的成长和变化。杨景煜的年龄还不到3岁，尚未达到学前教育的年龄门槛，为何可以到幼儿园就读？

原来，融创幼儿园在2021年成立之初，就开设了托育班，在开展3—6岁学前教育的同时，向下延伸，提供2—3岁儿童的托育服务。在合肥，像融创幼儿园这样的托幼一体化机构目前已有441家，增加托位超1.3万个，有效丰富了托育服务资源供给。

建设——

“鼓励有条件的幼儿园开设托育班”

张雅和丈夫平时都要工作，过去主要由家里的老人帮忙带孩子。今年初，老人因为身体原因无法再提供帮助。当时，孩子还只有2岁，是送到专业的托育机构，还是幼儿园托育班，成了摆在张雅一家人面前的选择题。

张雅先后考察了附近几家托育机构，发现它们都是在商场或者写字楼里面，虽然很专业，但是孩子的活动空间有限，“我一直想保护好孩子的视力，所以更关注户外运动，希望孩子每天能有1—2个小时的户外活动时间。”

几经比较，张雅最终选择了离家不远的一所公办幼儿园——融创幼儿园，“户外空间大，在保育方面还很专业。”张雅说。

在融创幼儿园，早上9点是托育班孩子的户外活动时间。杨景煜最爱的是丢沙包和踢球，每天他都能和小伙伴们玩很久。

幼儿园还有单杠、滑梯、秋千等各类运动设施，“我们结合已有的器械和场地，把走、跑、跳、钻、爬、投掷、平衡等基本动作融入其中，开展户外体能大循环活动，提升幼儿的运动发展水平。”融创幼儿园执行园长王韦韦说。

王韦韦介绍，融创幼儿园的建筑面积达4500平方米，仅户外操场就有1600平方米，还设置有科技室、阅读室、美工室，满足各类教学和保育需求。

“相较于一般的托育机构，幼儿园拥有天然的场地优势，可以让幼儿有更大的活动空间，我们也一直鼓励有条件的幼儿园开设托育班。”合肥市教育局学前教育发展改革办公室工作人员周曼说。

2022年，安徽省印发《安心托幼行动方案》，提出推进托幼一体化建设。随后，合肥市印发市级方案，提出新建和改扩建的公办幼儿园均要开设普惠性托育班，鼓励有条件的民办幼儿园开设普惠性托育班。到2025年，实现各县（市、区）、开发区不少于30%的幼儿园开设2—3岁托育班。

投入——

“我们办托育班的底气更足了”

鼓励开设托育班背后是实打实的资金支持。目前，合肥市对经卫生健康部门备案的托育机构（包括开展托幼一体化的幼儿园），城区新建托位正常运营满一年后，按每个托位3000元标准给予补助，城区改扩建的托位正常运营满一年后，按每个托位2000元标准给予补助。

“对于普惠性托育班，我们也在加大扶持力度。”合肥市卫生健康委人口监测和家庭发展处处长孙其刚说，该市对月均保育费标准不超过2000元的托育机构，财政按照实际收托数给予每孩每月600元补助；对月均保育费标准在2000元至3000元的托育机构，财政根据实际收托数给予每孩每月400元补助。

和融创幼儿园不同，位于合肥市蜀山区的颐和花园幼儿园是一家民办园。该幼儿园成立于2006年，过去一直没有开办托育班。

2022年，听说了支持政策的颐和花园幼儿园园长左银平，也想在园内开设托育班，“有不少家长问过我们。之前担心经营成本，现在有了支持政策，我们办托育班的底气更足了。”

开设托育班需要哪些手续？要对幼儿园进行怎样的改造？这些问题一度让左银平犯了难：“过去我们一直在做学前教育，主要和教育部门打交道，并不清楚托育班的设置要求。”

对此，左银平联系了所在的五里墩街道，街道工作人员又帮忙联系了蜀山区卫生健康委。“卫生健康委的工作人员马上到幼儿园，现场告知了托育班在卫生、安全、班额配比、环境创设的具体要求。”左银平说。

“不同于幼儿园其他班级，根据2—3岁幼儿的特点，住房城乡建设部门对托育班的睡眠区、活动区、配餐区、清洁区、卫生间、储藏区等，都设置了详细的规定。对于想要开设托育班的学前教育机构，我们会进行入园指导，并在改造完成后，再正式进行验收。”蜀山区卫生健康委人口家庭科科长罗杰说。2023年1月，颐和花园幼儿园完成了托育机构的备案注册。当年寒假结束后，颐和花园幼儿园就招收了20名幼儿。“现在，托育班基本上处于满额的状态。”左银平说。

培训——

“提升老师的保育能力”

托育服务相关政策法规、托育机构安全管理、卫生保健知识……在采访中途，左银平给记者展示了她最近参与的托育机构负责人岗位培训。在手机上，她已经完成了90个学时的学习，之后还要参与线上考试和现场的实操培训。

“今年，我们与国家卫生健康委能力建设和继续教育中心合作，对合肥市已备案在册的托育机构负责人展开培训，其中就包括开办托育班的幼儿园。”孙其刚说。

这段时间，只要工作不忙，左银平都会打开小程序学一会儿，再把要点整理在笔记本上，“在托育方面，我还是个新手。通过这次培训，无论是相关的法规政策还是托育机构幼儿的年龄特点，我都有了更清晰的认识。”

不仅是负责人培训，对于幼儿园托育班的师资培训也在同步进行。融创幼儿园托育班教师苏蕊说，她每年都会参加至少两次培训，“托育班培训和学前教育培训不同，主要是以婴幼儿照护为主”。

“在合肥市卫生健康委的指导下，我们今年已经举办了3次针对育婴员的职业技能培训。培训的师资主要是持有高级证书的资深育婴员和职业院校的专家。”合肥市托育行业协会秘书长查敏说。

“截至目前，我们已经联合行业协会组织托育从业人员培训1049人次。为了鼓励各机构的积极性，我们还出台了相应的补贴政策。”孙其刚说，目前合肥市对备案托育机构新录用的保育人员开展岗前培训，根据培训合格人数，按人均800元标准给予托育机构培训补贴。对于取得职业技能等级证书的保育人员，也对托育机构有2000—5000元不等的补贴。

“做好托育班与幼儿园小班衔接，要加强和家长之间的沟通。”这天中午，一场相关话题的教研会在融创幼儿园展开。参与这次教研会的，不仅有融创幼儿园的托育班老师，还有合肥庐阳学前教育发展集团有限公司（以下简称“庐阳学前教育集团”）旗下的其他幼儿园。

融创幼儿园和其他5所幼儿园均属于庐阳学前教育集团，开展集团化办学。“我们利用集团化办学的优势，每周定期开展午间教研活动，提升老师的保育能力。托育班与幼儿园小班衔接其实是幼儿园办托育班的优势，我们希望通过集体的教研活动，集思广益，把优势尽可能发挥出来。”庐阳学前教育集团总园长崔利红说。

目前，合肥全市已组建55个公办学前教育集团，涵盖433所幼儿园。“集团化办学下，在幼儿园办托育班也会越来越专业。”周曼说。

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 14 版）

(责编：李昉、李依环)