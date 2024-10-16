立 风

邓智瑄在比赛中。

资料照片

日前，第四届世界太极拳锦标赛在新加坡举行，来自32个国家和地区的300多名太极拳高手参赛。其中，年仅14岁邓智瑄夺得简化32式太极剑和武式太极拳两项冠军。

“太极女孩”是如何“称霸武林”的？

说起与武术的缘分，邓智瑄说，自己是从“舞”到“武”——从小练习舞蹈的她，从6岁时开始学习武术长拳，一次机缘巧合，让她开启了太极拳之路。

“小学二年级时，爸爸妈妈带我去南京体育学院参观，一位阿姨看到我一蹦一跳，就把我喊过去展示了拳脚，还问了我几个问题，然后她又叫来一位姐姐跟我合影。”邓智瑄说。

女孩事后才知道，一眼相中自己的阿姨是时任国家武术队主教练、河北省武术协会主席魏新焕，而跟她合影的大姐姐，则是武术世界冠军巨文馨。

前辈的肯定与指导让邓智瑄勇敢地踏上了太极拳之路。8岁开始练习太极拳，只用了6年的时间，她就站上了世界比赛的最高领奖台。

邓智瑄书桌边的墙上，挂着一张“我要当世界冠军”的卡片，这是她在2019年写的。“我特别喜欢太极拳，虽然很辛苦，但是我练得很起劲。我的恩师武冬先生、钟振山先生悉心指导，让我对传统太极拳和竞技太极拳的融合有了更深的理解。”

在国内比赛时，与邓智瑄同场竞技的常常都是比她大5岁到10岁的运动员。在国家集训队里，她也是队员中的“老幺”。但邓智瑄从来没有因为年纪小而放松对自己的要求。

“这次出国前集训时，因为训练强度大，我还发了高烧。为了保持好状态，我一边保持训练强度，一边接受队医的理疗。”邓智瑄说，除了完成规定的训练项目，她还主动要求绑着沙袋加练。

“能有和全国最优秀的教练和运动员学习的机会，特别不容易，我觉得再累也值得。”邓智瑄说。

在世锦赛上，邓智瑄拿出了自己的最佳水平。国外运动员在比赛中同自己互行抱拳礼、在比赛结束后主动求合影的经历，让她感受到了中国武术的魅力。

“以前总听父母和教练说有很多外国人学习太极拳，这次我真切感受到了太极拳的热度。”邓智瑄说，“我和很多外国选手成了朋友，我跟每个人都说：欢迎你们来中国！”

在练习太极拳的同时，邓智瑄还在学习书法、古筝等。“我发现优秀的太极拳运动员打到最后，比拼的都是他们对于传统文化的理解和积淀，在这方面我还有很多东西需要学习。我希望有更多小伙伴练习太极拳，传播博大精深的传统武术文化。”她说。

(责编：李昉、李依环)