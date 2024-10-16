位于普洱市思茅区思茅街道三家村社区的老爪箐创业村落。

卢 磊摄

近年来，随着“归雁”行动的开展，劳务输出大省云南创新构建多方联动的创业帮扶模式，完善创业就业服务体系，推动“打工经济”向“创业经济”转型发展，掀起一场由返乡人才引领的家乡建设热潮。

在以茶马古道和茶叶闻名的普洱市，“创业之城”正成为这座城市的新标签。走进普洱市思茅区思茅街道三家村社区的老爪箐创业村落，一家家装修别致的民宿、茶室、咖啡馆建在茶山前，昔日的传统村落焕发新生。

老爪箐创业村落创业带头人王霞从上海学习了民宿运营的经验，2018年返乡后将自家的老宅改造成了一家名为“风雨桥”的民宿，开启创业之路。

“我想带领村民一起建设家乡，把乡间田野变成‘诗与远方’。”2021年，王霞牵头成立了普洱市思茅区老爪箐文化旅游发展有限公司，带领村民们探索“农文旅融合”发展的新路径，乡村咖啡馆、茶文化空间、研学基地等新业态不断涌现，为乡村振兴注入了新动力。

以创业带动就业，通过将创业与绿美乡村建设等项目结合，让更多群众回到家乡创业就业。截至目前，老爪箐创业村落共有16家创业主体，已带动100余名当地群众实现就地就近就业。

老爪箐创业村落是云南人社部门探索“绿美乡村+创业”新模式的缩影。从“打工经济”向“创业经济”的转变，离不开精准的创业指导和各类帮扶激励政策。在地处乌蒙山区的昭通市，返乡就业创业平台为“归雁”提供个性化的创业服务。

在昭通市彝良县的锦琴天麻种植专业合作社的种植基地里，负责人李锦琴正通过手机直播销售新鲜采挖出的天麻。“感谢创业园的支持，帮我们解决销售难题。”李锦琴说，合作社在入驻彝良县小草坝镇宝藏村乡村返乡创业园后，园区和人社部门为其搭建了电商销售平台，提供免费的创业培训和“一对一”专家指导。目前，合作社已通过直播销售天麻200多吨。

昭通市人力资源和社会保障局副局长罗以鑫介绍，昭通市、县级人社部门通过整合资源搭建返乡创业孵化平台，为有意返乡创业的“归雁”提供政策咨询、融资对接、管家服务等“一站式”创业服务，为创业项目保驾护航。

结合高原特色农业，云南积极推动鲜花、咖啡、茶叶、中药材等优质创业项目落地发展，以创业助力产业，以产业助推乡村振兴。

红河哈尼族彝族自治州弥勒市章保社区小河边居民小组，以玫瑰为特色“村品”，通过引入墨红、滇红等优质鲜食玫瑰品种，整合人才技术等要素，鼓励群众在家门口创业就业。

“村子里创业氛围浓厚，大家都可以依托玫瑰花产业来创业。”返乡大学生邢海旭见证了家乡的发展，去年毕业后投身玫瑰产业，在父母支持下建设厂房，添置了2套冻干设备，今年第一批玫瑰花加工产品在市场上供不应求。

弥勒市人社局副局长陈艳芬介绍，居民小组内目前有139家入驻企业，产品畅销全国各地，2023年全村玫瑰花产业综合年产值突破9800万元，提供了超过700个就业岗位，95%的居民在家门口实现创业就业。

云南省人力资源和社会保障厅负责人介绍，云南将深入实施“创业云南”建设三年行动计划，探索“绿美乡村+创业”“高原特色农业+创业”“文旅康养+创业”等新模式，持续优化创业环境，完善全链条创业帮扶服务，助力更多群众在家门口创业就业。

（据新华社昆明电 记者熊轩昂）

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