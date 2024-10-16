原标题：南京中医药大学举行创新发展大会

传薪七秩，奋进一流。15日，南京中医药大学举行创新发展大会，于建校70周年华诞谋创新、话未来。大会期间，南京中医药大学党委书记乔学斌、校长程海波向国医大师夏桂成教授、国医大师邹燕勤教授、中国工程院院士肖伟教授授予终身教授聘书。

程海波在大会报告中表示，面向新时代，南京中医药大学将继续在推进中医药高等教育事业高质量发展中走在前、做示范，奋力开创中国特色、中国风格、中国气派一流中医药大学建设新局面，以对国家战略和中医药发展有重大贡献为使命追求，坚持立德树人根本任务，在服务国家战略上走在前、做示范，助力教育强国建设。

第十三届全国人大常委会副委员长、中国科学院院士陈竺在视频讲话中指出，新征程上，希望南京中医药大学紧紧围绕立德树人根本任务，遵循中医药自身规律，统筹推进中医药教育科技人才一体化改革，坚持传承精华、守正创新，勇担中医药高质量发展时代重任。

中国工程院院士、国医大师、“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼表示，期望南京中医药大学持续推进中医药学术创新，强化基础学科、交叉学科建设，聚焦重大疾病诊治技术、中医药服务以及中医药先进产业集群培育等，大力发展中医药新质生产力，产出更多能够切实解决人民群众健康问题、具有深远影响力的原创成果。

国家中医药管理局副局长、中国中医科学院院长、中国工程院院士黄璐琦在视频讲话中表示，希望南京中医药大学深入推进教育、科技、人才一体化发展，在更高水平的科技自立自强上实现新突破、在更高层次的对外交流合作上收获新成果、在更高站位的学校综合改革上取得新成就。

大会上，该校与无锡市政府、常州市政府、泰州市政府、盐城市政府共同组建校地融合创新发展联盟，共同推进更深层次、更高水平的政产学研用深度融合。（记者金凤）

(责编：李昉、李依环)