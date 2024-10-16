原标题：世界大学生创新联盟成立

15日上午，作为中国国际大学生创新大赛（2024）总决赛的重要同期活动，世界大学生创新论坛暨世界大学生创新联盟成立仪式在上海交通大学闵行校区举办。

世界大学生创新联盟以“开放、合作、共享、互促、融合”为宗旨，由上海交通大学、天津大学联合发起，致力于为大赛参赛选手和企业、投资人搭建交流平台，为优秀项目的成功落地提供指导与支持，聚合企业、投资机构、产业园区等资源，为大学生创新成果转化提供平台服务支撑。现已邀请五大洲19个国家和地区的56所高校（境外高校30所）及21家企业入盟。

成立仪式还发布了《第一驱动力：世界大学生创新发展报告》和《世界大学生创新指数标准体系》。

据了解，《第一驱动力：世界大学生创新发展报告》是全球首部将大学生作为创新主体进行专题研究的成果，全面分析了世界各主要经济体及国际组织推进大学生创新的发展现状、面临的问题、机遇和挑战，对未来全球大学生创新教育发出倡议。《世界大学生创新指数标准体系》则是全球首个从国家和地区、高校、学生三个层面对大学生创新与实践能力开展质量评价的指数标准。以环境、投入、实践、产出四个核心要素为评价维度，由12个支柱维度、25个观测变量和50个测量指标组成。《指数》和《报告》的发布将为全球大学生创新和高等教育创新人才培养贡献中国标准、中国智慧、中国方案。

教育部党组成员、副部长吴岩，上海市副市长解冬出席会议，会议由上海交通大学校长、中国科学院院士丁奎岭主持。联合国有关代表、国内外知名大学校长代表等共约350人参会。（记者唐芊尔、颜维琦 通讯员于佩鑫）

(责编：李昉、李依环)