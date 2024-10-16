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厚植青年创新的广袤沃土

——中国国际大学生创新大赛（2024）总决赛侧记

2024年10月16日08:01 | 来源：光明日报
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原标题：厚植青年创新的广袤沃土

　　 10月15日晚，上海交通大学闵行校区霍英东体育馆内传出阵阵欢呼。随着“哪吒——全球首个‘海空一体’跨域航行器平台”团队捧起冠军奖杯，中国国际大学生创新大赛（2024）（以下简称“大赛”）圆满结束。

　　 自今年5月启动以来，这场由教育部主办、以“创新”为名的大赛，共吸引了来自国内外153个国家和地区5406所（国内3413所、国际1993所）学校的514万个项目、2083.6万人次报名参赛。

　　 一场大赛，何以吸引千万人次参与？这场大赛，又如何推动青年创新教育深入发展？回顾为期4天的总决赛历程，记者发现诸多亮点。

　　投身创新实践

　　 据统计，今年以来，累计有480万名青年学生投身“青年红色筑梦之旅”活动。大学生们走进革命老区、脱贫地区、城乡社区，用专业知识、创新成果精准对接实际需求，在投身创新实践的过程中，强化使命担当，矢志艰苦奋斗，提升创新精神和创新能力，共上一堂以创新强化家国情怀的“思政金课”。

　　 走进大赛创新成果展展厅，记者感受到了浓浓的家国情怀。

　　 在广袤的乡村大地上，“踢出她未来——乡村女童足球成长计划”聚焦民族地区女童成长，以足球为桥梁，汇聚多方力量，革新教学方法。项目负责人、贵州师范学院2015级本科生吴东胜告诉记者：“我们想通过足球，让这些孩子拥有更强壮的身体、更健康的心理，同时也帮助她们拓宽未来发展的可能性。”

　　 通过自研生态修复技术，“草地修复——行走高原的生态美容师”项目组在四川、青海、内蒙古多地进行助农帮扶。项目组成员、兰州大学草地农业科技学院2022级本科生杨慧告诉记者：“看到草地一点点变绿，我心里很激动。能够把所学知识转化为对当地生态和牧民实实在在的帮助，这样的创新实践太有意义了！”

　　加速成果转化

　　 “这是我们开发的哪吒系列海空跨域无人航行器，之所以叫‘哪吒’，是因为它们既能上天又能入海。”在大赛创新成果展现场，两台外形酷似无人机的设备吸引了众多参观者的目光。

　　 项目组成员、上海交通大学博士生王家卿告诉记者，作为全球首个“海空一体”跨域航行器平台，哪吒系列海空跨域无人航行器能够连续跨越空中、水面和水下介质，既能深潜海底，又能翱翔天际，为海空立体观测探测、跨介质通信等带来便利。

　　 “未来我们将继续创新，保持技术优势，并努力拓宽跨域航行器的应用场景，将技术优势转化为应用优势。”王家卿说。

　　 记者观察到，像“哪吒”项目一样，今年不少参赛项目直接面向社会重大需求，并直接投入实际生产和使用。

　　 大赛有关负责人表示：“大赛中涌现出一批科技含量高、市场潜力大、社会效益好的项目，加快了新一代信息技术、人工智能等世界前沿领域的科技创新，为发展新质生产力提供了新动力。”

　　促进合作交流

　　 决赛现场，除了高校团队积极参与、展现高质量创新成果之外，记者还发现了一些青涩的中学生面孔。

　　 “此次大赛专设面向高中生的‘萌芽赛道’，鼓励学生崇尚科学、探索未知，推动形成各学段有机衔接的创新教育链条，发现并培养基础学科和创新创业后备人才。”大赛有关负责人介绍。

　　 记者还注意到，越来越多国际面孔也出现在决赛现场，如牛津大学团队带来了“可移动无电氢芯”，新南威尔士大学团队带来了“个性化定制的全降解镁基骨修复器械”，柏林工业大学团队带来了“MTR智能舵机与变胞机器人”……

　　 据介绍，本届大赛共有来自国外1993所学校、12063个项目、39380人报名参赛，覆盖了哈佛、牛津、斯坦福、麻省理工、剑桥等世界百强高校。

　　 “随着越来越多的国际大学生走向大赛舞台，全球青年在学习平台上交流互鉴，将让创新教育和创新实践在更大范围、更高水平、更深层次的国际合作中开启新征程，为全球教育制度改革贡献智慧和力量。”大赛有关负责人表示。

　　 （记者 唐芊尔 颜维琦 通讯员 于佩鑫）

(责编：李昉、李依环)

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