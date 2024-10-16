本报记者 李茂颖

倪华在教孩子们唱歌。

受访者供图

“我的小书包，还有很多小问号”“小星星萤火虫，躲进云里失了踪”……有倪华在的地方，总有他和孩子们的欢歌笑语。90后小伙倪华，自2018年毕业后，就来到云南省普洱市景谷傣族彝族自治县碧安乡昔本小学，成为一名特岗教师。

自小就喜欢音乐的倪华，用自己的音乐专长在大山里组建了儿童乐团。“我想用音乐带孩子们走出大山，努力追求自己的梦想。”倪华说。

“昔本小学很偏远，即使是开车，从市区过去也需要五六个小时。”回忆起第一次到学校的场景，倪华依然历历在目。村小偏远、条件落后，但更让倪华难忘的是孩子们胆小闪躲的眼神。

一开始倪华想给每个孩子拍照留念。“刚掏出手机，摆好姿势，孩子们跑的跑，躲的躲，就算有壮着胆子愿意拍的，也是很紧张的表情。”倪华说。

同样出生在农村，倪华对这种神情很熟悉。“看见他们，就想起我小的时候。”倪华想，“得让孩子们树立自信。”

“让孩子们能大胆展现自己、表达自己的想法，很关键。”倪华说，自己从小性格腼腆，但是因为爱上音乐、学了吉他，变得开朗了许多。或许孩子们也可以通过接触音乐来表达自己。成立“爱的乐团”童声合唱团，倪华说干就干。

拿来吉他，在操场上围坐一圈，倪华开始带着孩子们学歌练歌。倪华教得用心，孩子们也学得很快、唱得很好。从一开始在校内表演，到后来拍成短视频在网络平台上传播，孩子们唱歌的视频被很多网友点赞、转发。

随着练的歌越来越多，合唱团的孩子们更加自信了，对一些简单的乐理知识也有了掌握。“以前都是翻唱别人的歌，要不要创作一些属于我们的歌、唱属于我们自己的歌？”倪华琢磨。

倪华开始尝试把孩子们的真实生活写进歌里：在昔本小学，写下了充满童趣的《小书包》；2021年调职到凤山镇芒卡小学后，又创作了朗朗上口的《小星星萤火虫》；来到景谷县第三小学后，又写了青春昂扬的《向上少年》……这些原创歌曲，在短视频平台上获得了上亿次播放量。

这些作品的灵感都来自学生。孩子们不熟悉城市道路的车水马龙，倪华就把山间“水泥路弯弯，通学堂”写进歌里；老师会帮着孩子们剪头发，他就把“头发长了有老师帮我剪，剪好了又到了上课的时间”写进歌里……“这些歌都是乡村孩子的视角，他们能懂，演唱起来也更富有感情。”倪华说。

写歌、拍摄、剪辑、飞无人机，领着孩子们一起玩音乐，倪华自己也学会了不少技能。

“孩子们话多了，爱笑了，成绩也提升了。”音乐给孩子们带来的正向影响，倪华一一看在眼里。“看见孩子们的笑脸，我感受到了当老师的意义！”倪华说。

现在，倪华在学校教更多课程，也和孩子们有了更多交流时间。“不只唱歌，体格好的和我一起打篮球，能说会道的就当小记者，爱美术的就学画画，每个孩子都有天赋。”倪华的短视频账号里，“校园小记者”“校园短剧”“音乐表演”等各种各样的校园日常活动获得网友点赞。倪华说：“网友很关心小朋友们的成长，经常主动寄来文具、书籍，还给孩子们买来成套的校服。”

一方面，通过学习音乐、美术等课程，孩子们能发现自己的闪光点，自信心提高、心态更好。另一方面，丰富有趣的活动与课程互补，填补了学校教育的部分空白。现在，学校里的东西更有趣，孩子们的学习劲头更足了。

“曾经面对镜头都会哭的学生，现在已经能在镜头前落落大方地表达。”倪华感慨，这就是美育的力量，“乡村儿童们在成长路上更需要艺术的滋养。”

在倪华看来，乡村美育有意义有价值，基础虽然薄弱，但也要保持专业，做出特色。倪华经常在教学中插入游戏设计等环节，“这样更有利于提升孩子们的审美能力。”倪华说，“我会想更多办法，用美育帮孩子们‘筑梦’。”

《 人民日报 》（ 2024年10月16日 06 版）

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