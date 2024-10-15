人民网北京10月15日电 “十年·答卷——第六届中央音乐学院10·15艺术节”于10月15日—31日在北京、延安、济南、长春、厦门等地，以及奥地利、斯洛伐克等国家同时举行。

作为本届艺术节的启幕之作，《礼赞新时代，奋进新征程——大型原创交响作品音乐会》今晚在北京上演，展示新时代的恢弘气象。

本届艺术节还将以“听见当代中国”为主题，携中央音乐学院音乐创作中心6位作曲家最新创作的交响乐和室内乐作品，走进奥地利、斯洛伐克，在世界舞台上传播中国声音，展现中华民族现代文明，为中国文化“走出去”贡献积极力量。

据介绍，艺术节立足人才培养，聚焦国际赛事，将通过举办“新时代卓越艺术人才展演”、“中国艺术评论这十年”研讨会、“辩”——当代音乐创作探讨，联合多家学校和单位，携手培养坚持以人民为中心、心怀“国之大者”、具备深厚文化修养和过硬艺术本领的优秀艺术人才。

同时，通过举办《少年风华——中央音乐学院附中获奖学生专场音乐会》《中央音乐学院拔尖创新人才专场音乐会》，展现学校近些年拔尖创新人才培养的最新成果；通过举办“2024厦门国际钢琴比赛”，争取世界舞台话语权，增强中国文化影响力。

此外，艺术节还将推出《红梅花开——于红梅师生胡琴音乐会》《“奏响吉林振兴发展最强音”音乐会》、授渔计划——全国乡村音乐教师培训、首届全国高校文艺志愿服务大会、《我们从延安走来》《“面向未来”音乐人工智能音乐会》等主题鲜明、内容丰富的系列艺术活动。（郝孟佳、实习生田怡婷）

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