人民网北京10月15日电 “世界农业科技创新大会是一次盛会，千千万万来自世界各地的人通过线下或线上参与其中。”2024世界农业科技创新大会（WAFI）期间，联合国粮食及农业组织副总干事贝丝·贝克多（Beth Bechdol）接受人民网专访，围绕农业科技创新发展及参加大会的感受等话题进行了分享。

“当前，气候变化等因素正在加剧全球粮食危机，这些问题值得密切关注。在本次WAFI大会中，中国高校提出了富有实践性意义的农业创新方案。”贝丝·贝克多说。

对于如何应对粮食危机，贝丝·贝克多告诉记者，对于农业领域来说，要通过创新来应对当前形势下的多种挑战，需要进行包括政策、体制机制、技术、金融等在内的多种层面创新。同时，也需要全球范围内的科研院所、行业企业、金融机构等加强合作，共同探索农业科技领域以及其他非技术层面的创新路径。

针对有志于从事农业农村事业的青年群体，贝丝·贝克多表示，希望更多青年人认识到农业领域具有令人振奋的就业前景。当前，全球有太多问题需要通过农业领域的方案来解决，需要更多富于创新、有创造力和大胆的思维融入，而这些新的元素只有年轻人才能带来更多。

“农业发展这个行业又酷又有趣。未来，也希望更多年轻人从事农业和食品科学事业，加入到我们行列中来，我相信一定会有所作为。”贝丝·贝克多呼吁道。（李依环、实习生田怡婷）

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