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校企合作：共建课程 助力技术技能人才培养

2024年10月15日08:57 | 来源：光明日报
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原标题：校企合作：共建课程 助力技术技能人才培养

“原来总觉得，3D效果只存在于电子游戏中，没想到在学校课堂上也能有如此震撼的3D体验。”走出石油炼制工艺课堂，海南科技职业大学应用化工技术专业2021级学生秦羊阳感叹道。

“这么‘酷炫’的学习体验，真能提升学习效果吗？”记者问。

“当然。专业学习一下子变简单、变直观了。”秦羊阳说，这门课是企业见习教学环节的一部分。“应用化工专业涉及很多工厂实操和安全教育内容，如果老师只是简单讲授，学生很难体会精髓、掌握要领。但如果让我们‘身临其境’体验一下，我们马上就知道要注意什么，要重点学习什么了。”

“的确如此。”海科大化学与材料工程学院教师崔秋生补充说，“由大国工匠引领的校企联动课堂，实现了从课本到仿真工厂实训室，再到企业生产现场的学习跨越，让学生直观感受炼化企业的生产实践规程，不仅培养了对炼化生产装置及工艺流程的分析能力，也让学生真实感受化工管线装置的规整之美，自动化生产的科技之美及稳定控制的安全之美，这些都增强了生产实践中的安全意识和工程思维，最终会内化为职业认同感。”

“这一课程是由校企共同开发的。学生们在完成企业见习中的‘安全教育、设备原理、工艺流程及工艺参数’四部分学习并考试合格后，才能进入化工企业生产现场。在企业导师带领下，学生以‘外操身份’进行装置日常巡检，学习核心设备运行机理，并逐步掌握工艺流程总貌。考核通过后，学生可以‘内操身份’进入中控室确定部分关键工艺参数。”化学与材料工程学院执行院长杜金风告诉记者，“建强职业本科学科专业，必须引导校企双方开展多维度合作，共创多元课堂。”在她看来，职业本科要凸显职业性、应用性及研创性的办学取向，这三者缺一不可。

正因如此，海科大应用化工技术专业以校企产学研项目为载体，将原料中断、反应器超温等企业真实生产事故案例分解到教学中，通过为学生创设角色扮演机会，训练他们熟练掌握应急预案实施细节及工艺改进的进阶任务。“我们就是要鼓励行业企业全面参与教育教学各个环节，促进专业、课程与产业、行业、企业对接，服务现代产业体系建设。”杜金风说，“只有如此，才能为我们的社会培养更多高层次技术技能型人才。”

（记者 晋浩天）

(责编：李昉、李依环)

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