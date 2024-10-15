原标题：课间优化：探索体育教育与身心健康的双赢

近年来，国家实施了多项基础教育改革，旨在减轻学生的课业压力，为孩子们创造更多时间和机会发展兴趣爱好，从而促进其综合素质全面提升。近日,北京市教委宣布从秋季学期开始，北京市义务教育学校全面优化课间安排，落实每节课间15分钟的时长。延长课间休息时间让学生有机会走出教室、走向户外、参与运动、放松身心，是贯彻落实习近平总书记“要坚持健康第一的教育理念,加强学校体育工作,推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展”重要指示精神的具体举措。

缺乏体育锻炼对学生身心健康成长不利

中小学生正处于生长发育的关键阶段，他们的骨骼、肌肉和神经系统尚未发育成熟，久坐和缺乏运动会对其身体健康产生不利影响，特别是近几年，近视、肥胖、脊柱侧弯等问题在中小学生群体中日益凸显。延长课间休息时间为学生提供了更多的户外活动机会，使他们能够进行适当的身体锻炼，有助于健康问题的改善。中小学生可以在15分钟的课间休息时间里进行跑步、跳绳或简单的伸展运动，这些运动不仅有助于放松身心，还能增强体质，促进他们健康成长。

除了身体健康，心理健康也是当前教育中的重要议题，直接影响学生的学习表现和人际关系。课间休息延长至15分钟，为中小学生提供了较为充足的时间与同学交流互动，有助于缓解学习压力，让他们以更好的状态投入后续学习。此外，课间的集体活动，如小组游戏和球类运动，不仅有助于学生建立良好的同伴关系，还能增强他们的集体归属感和合作能力，对中小学生心理健康和未来发展至关重要。

延长课间休息时间在提升学生的智力表现和学习效率方面也起到关键作用。研究表明，适度的休息可以帮助大脑巩固和整理已学信息，进而提高记忆力和专注力，适量的课间运动能促进脑功能的发展，有效提升学习效率。与此同时，运动中对协调能力、反应速度和思维判断力的训练，也有助于学生认知水平的提高。因此，合理结合体育运动与课间活动，将为学生带来双重益处。

目前我国中小学生体育活动时间普遍不足

教育部相关数据显示，许多中小学生在校的体育活动时间未能达到国家规定的“每天不少于1小时”的标准。造成这一现象的原因主要有两个：一是课业负担较重，需要投入较多的时间和精力；二是学校课程安排紧凑，课间休息时间较短，学生难以充分利用。

体育锻炼是学生健康成长的重要组成部分，近期媒体报道，有学生在新学期军训中出现了体力透支的情况，有的学生仅仅站了15分钟军姿就出现低血糖晕倒的现象。这不仅暴露了学生日常锻炼的缺乏，也反映出学校在体育活动时间安排上的不足。虽然延长课间休息时间并不会直接增加体育课时，但它为学生提供了更多自主进行体育活动的机会，促进了学校体育教育的完善。

另外，学校体育教育内容仍存在单一化现象，许多中小学的体育教学更注重身体素质测试，而忽视了培养学生的兴趣和满足个性化发展需求。体育设施的不足也是制约体育教学内容的重要因素。部分学校由于场地限制或设备老化，无法为学生提供多样化的运动项目，导致学生的运动体验打了折扣。再加上专业体育教师短缺、培训不足，进一步限制了学校体育教育水平，难以满足学生全面发展的需求。

为学生营造更加积极健康的校园环境

尽管延长课间休息时间对中小学生的身心健康具有诸多积极作用，但在实际实施过程中，也面临一些挑战。

首先，延长课间休息时长需要对现有课程安排进行调整。学校必须重新优化教学计划，以确保增加的课间时长不会影响教学进度和教学内容的完整性。

其次，延长课间时长不仅为学生提供了更多的休息和放松机会，也对学校管理提出了新要求。为了防止自由活动时间可能带来的安全隐患或意外事件，学校必须加强对课间活动的组织和管理。

为使课间休息时间延长至15分钟的政策更好地服务于中小学生成长，提出以下建议：

科学合理地规划课程安排，确保教学质量不受影响。学校可以通过提升课堂教学效率、精简重复性内容的讲授，或适当调整非核心课程的时间分配来实现。此外，学校还可尝试将部分学习内容融入课间活动，例如开展与课程相关的户外实践，既能增强学生对知识的理解，又能增加他们的活动量，达到学习与健康的双赢效果。

加强课间活动的组织管理，学校需合理设计课间活动形式，充分利用宝贵的15分钟时间，组织丰富多样的体育活动。活动内容不应局限于传统的竞技项目，而应结合学生的兴趣和体能水平，设计趣味性强的小型游戏、团体活动以及个人体能锻炼。例如，可以根据不同年级的特点设计适合的课间活动内容，并提供充足的运动器材，鼓励学生广泛参与。同时，教师和学校管理人员应加强对课间活动的管理与指导，确保学生的安全。

建立课间活动评估机制，评估课间时间延长的实施效果。学校可以通过定期观察学生的课间活动，收集教师、学生和家长的反馈意见，根据实际情况对课间安排进行及时调整。同时，课间活动的内容应持续设计优化，使其更好地满足学生的实际需求。

学校与家庭携手合作，共同为学生健康成长提供保障。家长应鼓励孩子积极参与体育锻炼，学校则应加强与家庭的沟通，推动学生在校内外都养成良好的运动习惯。学校还可以与社区合作，利用社会资源为学生创造更多更好的运动机会。

中小学生课间休息时间延长至15分钟是一项有利于学生健康成长和全面发展的积极举措，这不仅契合国家教育改革的方向，也回应了社会对教育质量和学生健康的高度关注。确保该政策有效落实，需要学校、家长以及社会各界携手合作，为学生营造更加积极健康的校园环境，推动中小学生综合素质全面提升。

（作者：宋 巍，系北京体育大学新闻与传播学院副教授）

(责编：李昉、李依环)