本报记者 周亚军

海南中部山区交通不便，发展相对滞后，乡镇卫生院在招人、留人上面临一定困难。受益于国家实施的农村订单定向医学生免费培养项目，海南累计招收2133名医学生，已有637人完成住院医师规范化培训下到乡镇，成为基层医疗卫生机构的中坚力量。

随着农村订单定向医学生服务期满，怎样留住这些基层骨干成为新课题。近年来，从推进基层医疗卫生机构补齐硬件短板，到为基层医生提高待遇，海南省多措并举留人才。

截至目前，据海南省卫生健康委的统计，服务期已满的159名农村订单定向医学生有七成以上与原单位续签了协议，另有25%的定向生调整到原籍基层卫生院工作。

李华平是国家实施农村订单定向医学生免费培养项目后的第二届本科毕业生。2019年11月，李华平在海口完成规范化培训回到五指山市毛阳镇中心卫生院时发现，卫生院的综合楼、门诊楼、周转房盖起来了，35平方米的周转房有了洗手间、厨房。更令他欣喜的是，卫生院还申请来一辆救护车，配备了彩超、全自动血液细胞分析仪、尿液分析仪等设备，检查结果能通过5G直达省城专家，可以远程诊断。这比他当年来工作时的硬件条件好了太多。

近年来，海南累计投入36亿元，完成1274个基层医疗卫生机构的标准化建设和涵盖村卫生室的5G信息化建设，乡镇卫生院的业务用房、医疗设备配备实现标准化，技术、诊疗、药品、人员配备规范化。这些改变让越来越多人选择留下来。

“刚来时，卫生院只有2名老医生、3名年轻医生。现在定向生就有11人，年龄在28岁到36岁，还有县属乡用8名医生，乡属村用1名村医。”卫生院医生黎美坤说。

除了完善硬件设施，海南还制定基层激励政策，用真金白银留住人才：在基础工资和绩效工资基础上，按照偏远距离和职称划分不同等级，为乡镇医务人员发放工作补贴。按政策，评上副高职称后，月补贴能拿到8500元。

随着医疗服务能力的提升，乡镇卫生院诊疗人次逐年递增。2021年，全省乡镇卫生院诊疗人次为857.41万，2022年诊疗人次增至1015.85万，同比增长18.5%，2023年诊疗人次为1149.81万，又同比增长13.2%。

保亭黎族苗族自治县响水镇卫生院原院长吴敏谈起工作，有两件事引以为傲：一是争取县里支持，推进医院硬件建设；二是大力培养起用新人，定向生邱国芳成长为主持工作的副院长。

响水镇卫生院，不仅大楼不输县医院，还配备了CT机和全自动生化检测仪。有了设备，但缺少好大夫。一段时间里，吴敏一直在寻找好苗子。看病的老乡说，新来的邱国芳不一样，诊病细，说话柔，人还有耐心。

偏远乡村，一些老乡的医疗知识欠缺，过来看病，张口就要打针输液。邱国芳每次都苦口婆心地劝说——抗生素有副作用，痛风要靠改变饮食习惯；糖尿病不能吃稀饭，干饭也要控制量；芹菜、木耳、茄子等蔬菜，有通血管的功效，要多吃……

患者回去照做，发现真有效果，邱国芳的好口碑便传开了。

“邱国芳能带动其他医生一起成长。人虽年轻，但一来就能挑起担子，关键是有扎根基层的决心。”吴敏临退休时，力荐邱国芳主持全院工作。

“在这里，能让整个公共卫生团队的功能发挥出来，产生更大的社会价值。”邱国芳说，在大医院规培的经历，更坚定了自己留在基层的决心，“好多农村老人生病了都是拖着，实在没办法了才去大医院看病。要是能早点发现，卫生院及时有效治疗，病情能好转很多。”

邱国芳的成长不是个例。据统计，全省基层医疗卫生机构已有12名定向生成长为主要领导或主持工作，另有37人担任副院长、127人成长为科室负责人。

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 13 版）

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