本报记者 王 者

9月26日召开的中共中央政治局会议指出，要支持和规范社会力量发展养老、托育产业，抓紧完善生育支持政策体系。

山东济南加强政策引导，支持和规范社会力量发展托育产业，探索出社区嵌入式托育、家庭托育点、用人单位办托等多种模式，进一步提高托育机构的服务水平，不断增强有托育需求家庭的获得感、幸福感。

——编 者

一早，山东省济南市历下区甸柳新村街道第三社区柳悠芽托育园的教学活动室热闹起来，保育员孟欣拉起刘缙仪的小手，走进教学活动室。自打社区里建起托育中心，刘缙仪的母亲宋迎迎解决了照看孩子的难题。

近年来，济南市对接市民托育服务需求，支持和规范社会力量发展托育产业，全力构建“托得起、托得到、托得好”的服务体系，打造“泉心托”托育服务品牌，让越来越多的家庭享受到普惠托育的福利。济南也入选首批全国婴幼儿照护服务示范城市。

日前，记者走进济南市3家不同类型的托育机构，对此进行了实地探访。

社区嵌入式托育——

利用现有场地，引入社会力量

2021年8月，刘缙仪出生，然而，伴随孩子的成长，照护问题让妈妈宋迎迎犯了难。

在甸柳新村街道第三社区，像宋迎迎家这样的家庭还有不少。这个社区有1630户家庭，其中有接近100户家庭包含0—3岁的婴幼儿成员。甸柳新村街道第三社区党委书记杨天煜介绍，伴随社区居民的托育需求日益增长，社区考虑在辖区内规划建设托育中心。

建设托育中心，场地从何而来？利用社区自有场地，规划托育场所。甸柳新村街道第三社区党群服务中心共有三层，二层100多平方米的活动室闲置，社区利用这部分空间规划建设托育园。

场地解决了，托育机构的运营也有难处，“社区工作人员没有专业的照护能力，再加上还要忙于日常工作，无法提供照护服务。”杨天煜说。

甸柳新村街道了解社区诉求后，积极与历下区卫生健康局对接，引进市场化的专业托育机构，依托第三方机构进行运营，开展普惠性托育。最终，第三社区与泉抱抱托育中心达成协议，共同打造普惠性质“社区+专业”托育机构，由社区提供场地，托育中心作为第三方机构进驻，派驻托育员，提供专业的婴幼儿照护服务，为0—3岁婴幼儿提供全日托、半日托等多元化托育服务。

为达到环境规范标准，托育中心对活动室进行系列改造，安装婴幼儿教学娱乐设施，打造成教学活动室。同时，街道对第三社区党群服务中心进行一系列适龄化改造，为楼梯安装低矮扶手，根据孩子的身高特点专门修建洗手台、卫生间，还配备一间卫生保健室。

社区便民中心内既有的公共服务、文化休闲等设施资源，也实现共用共享。社区利用图书馆的设施条件，开辟适合婴幼儿的绘本图书角，增设绘本阅读课程。此外，心理咨询室、活动室、礼堂等综合服务设施同步开放给托育园使用，满足多样化育儿照护需求。

2023年6月份，甸柳新村街道柳悠芽托育园正式投入运营，宋迎迎第一时间给女儿刘缙仪报名。“下楼就是托育园，方便快捷，价格公道。”宋迎迎说。

场地由社区提供，专业托育机构节省房租、水电等成本，只需要购买设备、派驻人员，价格相对市场化的托育机构降低不少。根据济南市发布的《关于济南市托育服务机构托育服务收费管理工作有关事项的通知》，明确普惠性托育机构最高收费标准，从制度上对普惠性托育机构进行限价管理。

“为让更多的家庭享受到优质的托育服务，我们拟在辖区再建设两处社区托育园，进一步提高社区托育机构的服务水平，吸引更多家长选择社区托育。”历下区甸柳新村街道党工委书记周海霞说。

家庭托育点——

获得运营补助，确保服务普惠

走进济南市高新区舜华路街道玉兰诚园小区家庭托育点，保育员王燕与孩子们围坐一起，进行动作健康课程。

该托育点位于小区10号楼的一处一层民居内，室内面积120余平方米，三室一厅、一厨两卫，标准的民用住宅格局。

居民李爱华在玉兰诚园小区附近上班，孩子一直由奶奶照护，前不久，朋友向她推介小区里的家庭式托育点。“民用住宅办托育，到底靠谱不靠谱？”李爱华决定先来看一看。来到托育点，明晰的信息公示栏映入眼帘，上面张贴着托育点的举办者资质、评估证明、备案回执等信息，这让李爱华放了心。

2022年11月，济南市卫生健康委制定印发《济南市家庭托育点管理办法（试行）》的通知，建立家庭托育点常态管理机制，明确家庭托育点申请备案流程：对经营范围不含有许可审批事项的婴幼儿照护服务企业，允许“一照多址”，可以开设多个家庭托育点，自主选择办理分支机构登记或经营场所备案。

庆龄汇美托育中心在前期市场化开办托育机构的基础上，租赁这套房屋，进行改造，改造完成后向济南市高新区卫生健康部门申请家庭托育点备案，经现场评估合格后，正式投入运营。

为确保服务普惠，鼓励家庭托育点开办，济南市为符合条件的家庭托育点发放每孩每月400元的收托补助和一次性5万元的运营补助。截至目前，济南市已有20余个家庭托育点建成启用，10多个家庭托育点享受到补助支持。

“孩子对居家环境更为熟悉，入托后的陌生感相对较低，适应速度更快，而且我们可以分类实施教育，根据不同年龄设置不同的教学活动室和对应课程。”王燕说。

在另一个教学活动室内，3名一岁半以下的婴幼儿在保育员郝秀指导下，进行爬行训练。改造过程中，庆龄汇美托育中心对3个卧室分别进行适龄化改造，设置托大班、托小班、乳儿班3个教学活动室，制定3份不同的课程表，配备不同的保教用品，实现分层次托育照护。

“家庭托育点实行标准化配餐，选取具有配送资质的餐饮机构进行配餐，同时对菜品进行留样，确保食品安全。”济南市卫生健康委有关负责人介绍，包括配餐在内，家庭托育点的基础设施、保育照护用品按照规范统一采购，进行标准化管理。

依托济南市婴幼儿托育服务行业协会，济南市对家庭托育点运营建立标准，编制《配套物资手册》《管理中心手册》等规范性文件，实行品牌、标识、物料、配餐等统一管理。

用人单位办托——

招聘专业人员，照护职工子女

今年36岁的郎秀娟是济南市钢城区山东金鼎集团有限公司的一名基层员工，在企业已经工作14年，也是一名二孩妈妈。

2021年，郎秀娟的小女儿栾昕樾出生，虽然公公婆婆在身边生活，但还未到退休年龄，平时看孩子帮不上忙。公司建成投用的托育中心满足了她的需求。

济南市发布的《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》，倡导有条件政府机关、国有企事业单位安排一定的建筑空间用于婴幼儿照护服务。金鼎集团工会在调研职工需求时了解到，二孩政策实施以后，职工对婴幼儿子女照护需求激增，特别是不少双职工家庭面临着如何平衡上班、带娃两者之间的关系。

“根据情况摸排，公司有100多户职工家庭中有0—3岁的婴幼儿成员，其中还有30多户为双职工家庭，我们就计划以企业的资源优势兴办统一的托育机构。”金鼎集团工会负责人表示。

集团建设使用面积860平方米的托育中心，对职工家庭的婴幼儿进行集中照护。经过工会组织和卫生健康部门的综合核验，公司托育中心正式投入运营，共为500多名职工解决了无人照看孩子的难题，企业职工在家门口就能享受优质的托育服务。

金鼎集团对职工婴幼儿子女入托实行托费补助政策，同时招聘拥有过硬专业技能和丰富从业经验的保育员。入职之后，托育中心还会对保育员进行一周集中培训，通过培训考试之后再安排上岗。

今年37岁的张文是托育中心最早的一批保育员，2023年，她考取三级保育员资格证书，还参加济南市的托育服务行业职能技术大赛。“伴随托育技能的不断提高，我的职业认同感也在增强，我想一直干下去。”张文说。

近年来，济南市不断加快推进保育师、保健员等职业化队伍建设，设立济南市托育机构职业技能培训基地，开展职业技能资格、专项业务技能等相关培训，计划2024—2025年培训从业人员6000人次，实现从业人员培训全覆盖。

济南市努力推动“幼有所育”向“幼有善育”转变，全市每千人口托位数由2020年的0.8个增至2023年的4.59个。

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 13 版）

(责编：郝孟佳、李依环)