本报南宁10月14日电 （记者庞革平）记者从广西壮族自治区人力资源和社会保障厅获悉：近日，该厅公布了2024年广西全区第一批首席技师、特级技师名单，6人获评首席技师，9人获评特级技师。此批首席技师为广西首批首席技师。

截至今年8月底，广西技能人才总量已达835.58万人，其中高技能人才186.41万人，已有11家企业开展特级技师评聘工作，97人获评特级技师，2家企业开展首席技师评聘，6人获评首席技师。本次获评的15名高技能人才均来自广西先进制造业企业，他们长期工作在企业生产和技术攻关一线，技术精湛、经验丰富，具备良好的职业道德。其中，郑志明等6名首席技师自2022年获评广西首批特级技师以来，完成创新项目748项，为企业创造直接经济效益6000多万元。

据了解，2022年，我国建立健全技能人才“新八级工”职业技能等级制度，在原有的“五级”技能等级基础上，往下补设学徒工，往上增设特级技师、首席技师。“新八级工”职业技能等级制度在人力资源和社会保障部门指导下由企业自主实施，颁发相应职业技能等级证书。首席技师、特级技师评聘工作的开展，进一步拓宽了技能人才职业发展通道，提高了技能人才社会地位和待遇水平，发挥了高技能领军人才的引领带动作用。

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 11 版）

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