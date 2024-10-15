聂 鑫

习近平总书记在全国教育大会上强调：“注重运用新时代伟大变革成功案例，充分发挥红色资源育人功能，不断拓展实践育人和网络育人的空间和阵地。”道不可坐论，理不可空谈。新时代伟大变革成功案例作为已经实现、已被印证的事实事例、经验做法，最具说服力、感染力，其折射的思想、蕴含的道理也最能让人信服。落实立德树人根本任务，要把立德树人所需、青少年接受特点、时代发展成果结合起来，选树好、运用好新时代伟大变革成功案例，以中国式现代化的生动实践培养人、熏陶人、锤炼人，增强立德树人的时代感、吸引力、实效性。

挖掘新时代伟大变革成功案例蕴含的宝贵资源。新时代伟大变革成功案例蕴含着丰富的思想资源、理论资源、育人资源，折射出真理的力量、实践的力量、人民的力量、奋斗的力量、创新的力量。比如，我国自主创新打造中国高铁“国家名片”的案例，生动体现党和国家不断完善新型举国体制、加快推进高水平科技自立自强的成功实践；广东深入推进粤港澳大湾区规则衔接、机制对接的案例，充分展示了党和国家优化区域开放布局、不断提升开放水平的探索创新；等等。新时代伟大变革成功案例充分彰显了习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量和实践伟力，是新时代立德树人应该用好也必须用好的宝贵资源。

构建新时代伟大变革成功案例体系。围绕推进中国式现代化这个主题，从经济、政治、文化、社会、生态、教育、科技、人才、法治等不同领域，深入调研、精挑细选，总结提炼出一系列典型性、示范性强的生动案例，形成新时代伟大变革成功案例库，全方位展现新时代伟大变革成就。具体到每个案例，可以从背景情况、主要做法、经验启示等方面展开。在呈现方式上，既可以编写系列书籍以图文并茂的方式呈现，也可以制作专题网页以数字化方式呈现，又可以通过搭建实体场馆、打造现场教学基地等方式具象化、实景化呈现，还可以借助虚拟现实、人工智能等现代科技手段增强呈现的互动性、体验感。

用好新时代伟大变革成功案例。坚持多措并举，推动新时代伟大变革成功案例进入思政课堂、学校网站、实习实践活动。要用好新时代伟大变革成功案例，讲好习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义，教育引导青少年自觉做党的创新理论的坚定信仰者和忠实实践者；讲好中国式现代化的故事，教育引导青少年自觉投身中国式现代化建设；讲好进一步全面深化改革的故事，鼓舞敢于改革、勇于创新、善于创造的精气神；讲好中国人民自立自强、奋斗圆梦的故事，激励青少年立报国强国大志向、做挺膺担当奋斗者；等等。特别要注重揭示成功案例背后的思想力量和精神力量，从理论与实践的结合上阐明中国之路、中国之治、中国之理，引导青少年坚定马克思主义信仰、中国特色社会主义信念、中华民族伟大复兴信心，自觉当好德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（作者为厦门大学化学化工学院党委副书记）

《 人民日报 》（ 2024年10月15日 09 版）

(责编：郝孟佳、李依环)