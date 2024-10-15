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育人育心，增强思政引领力（大家谈·向着教育强国奋进①）

2024年10月15日08:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平总书记强调，“我们要建成的教育强国，是中国特色社会主义教育强国”。即日起，本版推出系列评论，围绕增强思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力等进行探讨，为教育强国建设凝心聚力。

　　——编  者 

　　以一体化增进教学实效

　　兰  洋

　　育人之本，莫如铸魂。青少年思想政治教育是系统性工程，需要结合青少年成长的不同阶段，有针对性地开展教学和引导。

　　统筹推进大中小学思政课一体化建设，是遵循思想政治理论教育规律和学生成长规律的题中应有之义。近年来，中国人民大学常态化开展大中小学思政教案研制、集体备课、教学观摩、专题研讨，以“同题共答”引领“同课异构”，打破不同学段教师之间、学生之间的交流壁垒。比如，联合开展“北京中轴线上的大思政课”，在故宫博物院、北京国子监等场所开展示范教学，让不同学段的学生探寻文明足迹，增进文化自信。

　　青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，不只需要知识的浇灌，也需要从思想观念上进行引领和感召。不断强化各学段思政教育的思想引领力、价值引领力、文化引领力，就一定能在守正创新中增进教学实效。

　　（作者为中国人民大学马克思主义学院副教授）

 

　　发挥红色资源育人功能

　　刘  喆

　　红色资源是宝贵的精神财富。习近平总书记强调：“充分发挥红色资源育人功能，不断拓展实践育人和网络育人的空间和阵地。”提升思想政治工作引领力，可以多挖掘红色资源背后的思想内涵和时代价值。

　　红色资源是最生动的教材。走进湖南第一师范学院校园，到处可见红色地标，处处都有红色元素。学校着力构建类型丰富、特色鲜明的红色课程体系，全面推进红色文化进教材、进课堂、进头脑。在毛泽东与第一师范纪念馆，学生们担任义务讲解员，受到游客好评。借助红色资源，学生既能追寻革命先辈成长足迹，又可以在新时代伟大变革中学思践悟、知行相长。从实践看，依托独特的红色资源优势，扎实推进立德树人，有助于让青少年获得精心引导和栽培，在耳濡目染中传承红色基因、坚定红色信仰。

　　百年大计，教育为本。保护好、运用好红色资源，教育引导学生明德知耻，树牢社会主义核心价值观，立报国强国大志向，更多堪当强国建设、民族复兴大任的栋梁之材定能不断涌现。

　　（作者为湖南第一师范学院马克思主义学院教师）

　　 

　　用艺术活水浇灌思政创新

　　李树榕

　　作为一名艺术教师，多年来的从教经历让我坚信，艺术是打开思政教学创新宝库、引导学生树立正确理想信念的一把钥匙。

　　相较于传统的思政课教学方式，艺术的优势在于调动视觉、听觉等多重感官，通过寓教于乐的方式，使得原本抽象的理论知识，变得具体可感、生动有趣。近些年，我们不断尝试将艺术创作引入思政教育，努力让思政课更具趣味、更有温度。像“剧场里的思政课Ⅱ”，将思政课的内容通过戏剧、音乐、舞蹈等艺术形式进行创新呈现，让学生在艺术观演中体悟引领伟大变革的思想力量。用艺术传递信仰力量，用情感唤起责任感，更容易让学生理解和认同课程所传递的价值观。

　　借助艺术的力量，找到学生们乐于接受、容易产生共鸣的呈现形式，我们相信思政教育定能打开更广阔的发展空间。

　　（作者为内蒙古艺术学院文化艺术管理学院教授）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月15日 05 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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