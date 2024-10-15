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青春绽放在戈壁高原

——重庆师范大学激励青年学子扎根基层和边疆

2024年10月15日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：青春绽放在戈壁高原

在新学期新入职教师见面会上，新疆生产建设兵团第二师铁门关职业技术学院组织人事处处长周萍，又一次见到了来自母校重庆师范大学的学弟谭翱翔。“学姐，我也像你一样，来到了祖国最需要的地方。”

校园里种下扎根边疆的梦想

新入职教师见面会，是周萍和谭翱翔第二次见面。2008年，周萍从重庆师范大学毕业后来到边疆。今年3月，她作为铁门关市赴重庆引才小组成员回到母校。“学姐用亲身经历讲述和祖国边疆共成长的故事，我们听得热泪盈眶热血沸腾，也更加坚定了去边疆的决心和信心。”谭翱翔说。

“邀请扎根基层扎根边疆的校友回母校和学弟学妹们交流，是我们整合‘大思政课’资源更好立德树人、引导青年学生投身新时代西部大开发的重要载体。”重庆师范大学党委书记张艳说，2024届毕业生有百余人赴边疆工作，其中6人选择了铁门关市。

2016年毕业时，李晓敏得知当年全校只有3个西部计划志愿者名额，便每天几次向辅导员争取。终于如愿到了西藏，她又主动申请去了条件最艰苦、平均海拔最高的阿里地区。到阿里地区革吉县后，她马上跟着县医院的医生跑遍所有乡镇，为牧民落实各项福利政策。今年4月应邀与学弟学妹们交流时，李晓敏深有感触地说：“我亲身感受到国家发展给边疆群众带来的获得感，也真切看到了这片土地为我打开的精彩人生画卷。”

扎根边疆和基层的优秀校友事迹报告会，成为重庆师范大学最受欢迎的生涯课程之一，也激励着一批又一批青年学生怀揣梦想奔赴祖国最需要的地方，用奋斗的青春践行自己的铮铮誓言。

2011年入校的钟悦祺，也是在大学期间种下了扎根边疆的梦想。毕业时他选择了参军入伍，到西藏阿里后又主动申请到最偏远的普兰县边检站。2022年，一直驻守在喜马拉雅山南麓的钟悦祺荣获“全国高校毕业生基层就业卓越奖”。

在戈壁高原享受青春绽放的幸福

2023年毕业于重庆师范大学生命科学学院的黄旭，“进入大学前从没想过要离开重庆到外地就业”，但入校听了一节生涯规划课后，他的想法有了变化。

返回母校给学弟学妹们上生涯规划课的，是重庆师范大学化学学院1987级校友胡忠。胡忠刚毕业时去的是成都一所示范中学，2001年得知四川省甘孜州康定县（现康定市）塔公乡一所孤儿学校急需教师，便在妻子谢晓君的支持下前往支教。2003年，胡忠和谢晓君一起从成都那所示范中学辞职，带着几岁的女儿前往康定县西康福利学校，一家人由此扎根高原“终生支教”。“我上高原的理由其实很简单：我是一名教师，我要把那里的孩子‘教出来’。”学长胡忠朴实的面容和朴实的话语，让刚进大学的黄旭深受震撼。

正在新疆于田县阿羌乡担任驻村工作队员的黄旭，现在每天都要走村入户，宣传党的好政策，与村民商量致富产业和村集体经济发展。今年暑假，他借用村里一间办公室办了个辅导班，看着几十个孩子每天一大早就欢呼雀跃地涌进教室，他才真正体会到了胡忠一家“终生支教”的满足和幸福。

2018年毕业的胡爽，现在是西藏昌都市左贡县的中学教师。“刚来时我和同学们连简单的交流都很困难，课怎么可能上得好？”胡爽于是和同学们“做交易”：她一字一句教同学们做笔记，同学们一字一句教她说藏语，还因此和17岁的藏族学生四郎仁青成了无话不谈的好朋友。2022年，四郎仁青考上昌都职高后，仍然什么事情都愿意“跟胡老师商量”。

重庆师范大学特殊教育专业硕士毕业生王盼宁，现在同时担任西藏林芝市特殊教育学校语言康复课、孤独症康复课、职业教育烹饪课、视障班数学课与英语课和听障班数学课的任课教师，还要负责一个部门的行政管理事务。常常觉得“分身乏术”的王盼宁，曾经用了整整一个学期，终于让一个患孤独症的藏族女孩说出了“我要喝水”四个字。那一刻，她和孩子家长都哭了。“很多人都曾经问我会在西藏干多久”，王盼宁说，“我的回答是：留下来，为这些孩子做得更多一些，更好一些。”

“希望能和母校相互成就”

毕业4年的梁丽娟，是塔克拉玛干沙漠边缘新疆巴音郭楞蒙古自治州基层工作人员。“吃过不少苦，现在还没有完全适应，但从来没想过放弃，也从来没后悔过。”梁丽娟说。

在校期间，梁丽娟听过一个“改革先锋进校园”主题宣讲，有几句话至今仍记得清清楚楚：作为一名基层工作人员，双腿要时刻为群众迈动，双手要时刻为群众伸出，眼睛要时刻为群众关注，头脑要时刻为群众思考。梁丽娟也清楚地记得，毕业进疆时，辅导员蒋红和肖颖两位老师用重庆特产为自己送行；毕业一年后，母校招生就业处又派人专程前来探望；每年春节前，梁丽娟都会收到来自母校的纪念品和礼物。她说：“母校给了我努力的方向和成长的平台，也让我收获了老师和同学的情谊，这些都是我前行的动力。”

已经在西藏工作8年的杜中波，每年都会应母校邀请返校分享自己扎根基层的心得体会。他说：“这种分享既是对学弟学妹们的激励和引导，也是对我自己的一种督促和鞭策。”让杜中波感到欣慰的是，最近3年，他连续被评为“优秀公务员”，在他的影响下，最近几年已有5名同专业的学弟学妹在西藏就业。

“扎根基层和边疆的校友是最宝贵资源，学校已构建起‘一院一区一县一片’跟踪寻访机制，与这些校友保持常态化沟通联系，持续为他们干事创业助力赋能。”重庆师范大学招生就业处处长冉久飞说，学校坚持定期邀请基层就业毕业生回校举办讲座、论坛和沙龙，引领激励在校学生扎根基层、投身西部、建设边疆。周萍说：“和我一样选择来到边疆的学弟学妹越来越多了，在边疆日新月异的变化中，我们既有青春奉献的使命感，也有乐业安居的幸福感。我们希望自己的青春能和母校、和这个伟大的时代相互成就。”

（记者 张国圣 李宏）

(责编：李昉、李依环)

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