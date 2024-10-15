原标题：武夷山国家公园江西片区发现脊椎动物新物种

图为黄岗山蝾螈。 受访单位供图

记者10月11日从安徽师范大学获悉，该校生命科学学院黄松教授团队在武夷山国家公园江西片区专项科考中，发现了隶属于两栖纲有尾目蝾螈科滇螈属的脊椎动物新物种——黄岗山蝾螈。相关成果发表在国际学术期刊《动物园钥匙》上。

现生蝾螈在国内主要栖息于南部的山地丘陵中。2023年7月，黄松团队在江西省上饶市铅山县进行野外科学考察时，在黄岗山区域发现9个形态特殊的蝾螈个体。该团队联合江西武夷山国家级自然保护区管理局和国内外蝾螈研究学者，结合形态学和分子生物学数据，经过一年的讨论分析，证明这是一个独立的物种。

“基于四差异原则，即形态差异、地理和生态差异、线粒体基因差异、核基因差异，我们在黄岗山区域发现了蝾螈新物种。”黄松说，“这是武夷山国家公园江西片区设立以来发现的第11个新物种，也是第2个脊椎动物新物种。我们以武夷山最高峰‘黄岗山’为它命名。”

此次科考发现的黄岗山蝾螈成体全长约8厘米，背部棕褐色，腹部亮橘红色，皆有界线分明的黑色圆斑。黄岗山蝾螈保留了滇螈属共同的特征，如体小、头部扁平、腹部橘红色、四肢纤细等。与同属其他物种相比，黄岗山蝾螈具有独特的色泽斑纹以及头部比例更长、背脊不明显等多种体表特征。

据了解，我国每年发现的脊椎动物新物种不超过20种。而在武夷山地区能够不断发现新物种的一个重要原因，是这里丰富的生物多样性，因此更容易在其原有的基因资源中演化出新的物种。

（记者洪敬谱 通讯员刘冠琪）

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