原标题：甘肃镇原：“聘任制”改革激发教育新活力

近日，记者在甘肃省庆阳市镇原县采访时发现，全县教育工作者个个扬眉吐气，腰杆挺得笔直：这个有着524所学校、7万多名在校生的县城的教育水平明显好转了。

镇原县教育局党组书记、局长王政高兴地给记者说了一个好消息：今年高考，该县大部分学生都上了本科，还有不少学生进入重点院校。在庆阳市教育工作综合考核中，镇原县的排名明显跃升。

塬梁峁多、沟壑纵横的镇原县，是陕甘宁革命老区重要组成部分，也曾是六盘山连片扶贫开发重点县之一。教育在这里被乡亲们寄予厚望，二十世纪八九十年代，镇原教育曾一路领跑，一度成为陇东地区的标杆，也探索出以薄弱经济支撑高质量教育的镇原实践。

但进入新世纪，随着信息化、城镇化进程的加快，原有的教学手段明显落后，教师出现职业倦怠，镇原教育一路下滑，从昔日“领头羊”变成了“落后生”，教师士气低落，生源纷纷外流。到2020年，镇原县教育工作综合考核在庆阳市排名跌到后两位。

改革迫在眉睫。在吃透教育改革政策和摸清县情的前提下，2021年4月，镇原县由县委书记、县长牵头，15个部门共同参与，在全县推进“学校去行政化、校（园）长聘任、教师岗位聘任、教师绩效管理”四项改革。

各级校（园）领导，取消行政级别，全部推行聘任制，这一改革涉及全县257名科级干部；所有教师，按月绩效考核，能者上、庸者下、落聘者退出，这项改革涉及6149名教师的切身利益。

困难多、问题杂、阻力大、压力重，一个个“拦路虎”摆在改革者面前。“敢不敢改？能否改成功？”面对干部群众的追问，镇原县两届县委、政府领导班子思路不变、脚步不乱、力度不减，推进改革坚定不移，“把该改的一定改到位”！

1968年出生，曾担任过3个学校校长的俱长军发现，“去行政化”让学校在用人上有了更多的自主权。一大批年纪轻、业务精、素质高的年轻教师，顺利走上了管理岗位。如今，镇原县各校（园）班子成员平均年龄40.5岁，干部梯队初步形成。

更大的变化，还是来自教师队伍。俱长军介绍，改革后，全校教师精神面貌焕然一新。在岗位聘任、绩效管理两项考核指挥棒引导下，教师们纷纷从教辅岗、后勤岗回流到一线教学岗，提升专业素养，勇创新、争上游。

“静待花开”四个大字，立在了镇原县南区小学教学楼顶。担任10年校长的席卫权说，学校九成生源来自农村，三分之一是留守儿童。改革后，教师们积极性被充分调动，在教书育人上投入了更多精力、花费了更多心思，体育运动会、文化艺术节、读书节、科技节搞了起来，学校社团从1个增加到25个，个个火爆，孩子们课外生活丰富多彩。今年上半年，学校的3个学生还到重庆参加了无人机操控大赛，获得了名次。“这搁以前，师生都不敢想。”席卫权说。

“经过三年四项制度的深化改革，镇原县教师队伍活力明显增强，教学质量稳步提升，我们下一步将推动改革举措进入常态化落实、制度化管理、全员化参与的轨道上，重塑教育强县。”镇原县委书记陈磊对记者说。

（记者 尚杰 王冰雅）

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