10月9日上午，2024京和职业教育协作项目—职业院校教师赴京跟岗培训开班仪式在北京举行。来自和田地区的35位职业院校教师将在北京开启为期一个月的跟岗学习之旅，共同探索职业教育的发展之路。

2024京和职业教育协作项目是北京市援疆和田指挥部2024年重点支持的教育援疆项目，委托首都师范大学京疆学院牵头实施，计划对新疆和田市、和田县、墨玉县、洛浦县及地区直属的11所职业院校（含技工院校）开展针对性帮扶。骨干教师跟岗实践是2024京和职业教育协作项目的子项目之一，旨在通过学校引领，专家指导和实训实操，让和田职业教育的骨干力量学习先进的职业教育理念，提高职业素养和业务能力，为专业群的建设和职业院校发展贡献力量。

来自和田地区教育学院（师范学校）的舞蹈教师王建涛说：“我们万分荣幸，也格外珍惜此次培训机会。作为一线教师跟岗学习，我们将认真学习先进的教学理念和职业教育专业群建设的宝贵经验，努力提升专业本领，并带回和田运用到工作当中，为和田职业教育发展添砖加瓦。”

开班仪式上，首都师范大学京疆学院副院长沈晓非为大家详细介绍了培训背景和培训目标，并提出三点建议：一是树立发展意识，明确职业教育发展的必要性和重要意义；二是树立专业意识，加强专业能力，努力成为职业教育领域的业务骨干；三是树立资源意识，与北京的结对学校紧密联系，探索校际交流和校企合作的新模式。

在之后的一个月，学员们将前往7所跟岗学校开展学习和交流，培训内容涉及采矿技术、服装设计与制作、畜禽生产技术、健康与社会照护、舞蹈表演等11个专业，在提升专业教学水平、促进专业群建设的同时，不断增进和田地区职业院校与北京各校的合作与交流。未来，首都师范大学京疆学院将持续推进京和职业教育协作项目，助力和田职业教育发展跑出“加速度”。

来源：宣教之窗

(责编：郝孟佳、熊旭)