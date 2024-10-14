10月1日，天安门广场隆重举行升国旗仪式，庆祝中华人民共和国成立75周年。来自首都的2000名大中小学师生现场观礼升国旗仪式，并随着军乐团入场，手摇国旗，表达热切浓烈的爱国热情。随着国旗缓缓升起，师生齐唱国歌，向祖国致敬，向新中国75周岁生日送上最诚挚的祝福，祝福伟大的祖国繁荣昌盛。

中国人民大学经济学院学生孙选聪

在这个历史性的时刻，能够站在天安门广场上为新中国庆祝生日，我感到无比的自豪和激动。随着国旗缓缓升起，雄壮的国歌激荡人心，我感到无比振奋。踏上新征程，我们青年学子必将在为中国式现代化挺膺担当中展现青春作为、彰显青春风采、贡献青春力量。

北京林业大学林学院学生黄诗雨

我清晰地记得当五星红旗伴随着国歌缓缓升起的那一刻，我热泪盈眶，因为我深知这面国旗是用许多仁人志士的鲜血和生命换来的，我想没有一种语言和文字能像五星红旗这样淋漓尽致地表达出我们对祖国的敬意。

首都经济贸易大学经济学院学生刘适然

非常荣幸能够在此之际观看升旗仪式。作为新时代的青年学子，我要紧跟时代步伐，牢记“崇德尚能，经世济民”的教诲。在新时代的征程上，将这份使命与担当，扛在肩上，刻在心中。

北京工商大学语言与传播学院学生王敏敏

胸怀梦想的远征，从来不惧千山万水、无畏千难万险，对祖国的热爱也从来不是说说而已，盛世华诞，强国有我。愿以吾辈之青春，守护盛世之中华。

北京联合大学学生智慧城市学院黄子一

作为退役大学生和计算机科学与技术专业的“双重身份”学生，我立志要将个人理想与祖国发展紧密结合，利用在军队培养的坚韧与毅力，在校园学习的专业知识，为祖国的科技创新和信息安全贡献力量，为祖国的繁荣昌盛贡献青春和智慧。

北京市第三十一中学高中生吕敏莎

五星红旗在晨光中冉冉升起，那一刻，我仿佛听到了历史的回响，看到了无数先辈为了国家的独立与自由而英勇奋斗的身影。这份庄重与神圣，让我深刻感受到了国家的强大与民族的自豪。

北京市第十四中学初中生郑淏翀

国歌奏响的那一刻，看着鲜艳的五星红旗迎着朝阳缓缓升起，我内心无比激动，我为自己是一个中国人而感到无比骄傲，为我们国家悠久的历史和灿烂的文化而自豪，更为如今的繁荣富强而感到无上的荣耀。

北京市前门小学小学生荆涵钰

升旗仪式虽然短暂，但对我来说却是一次心灵的洗礼。在这样一个特别的日子里，我心中梦想的种子也在悄悄发芽。我希望自己长大后能成为一个有用的人，为祖国的明天添砖加瓦，为实现中国梦贡献自己的一份力量。

近日，北京市委教育工委、市教委组织近千名大中小学生参与国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式、向人民英雄敬献花篮仪式，引导学生向英模学习，向先烈致敬，切实以服务保障国庆重大活动为契机，深化大中小学思想政治教育一体化建设，上好爱国主义教育“大思政课”。

来源：首都教育

(责编：郝孟佳、熊旭)