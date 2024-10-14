人民网北京10月14日电 12日至13日，以“科技创新与可持续发展”为主题的2024高等教育国际论坛年会在北京召开，来自全球30多个国家和地区的近500位嘉宾代表现场参会。

论坛上，《人才培养与科技创新北京倡议》发布。倡议提出，要顺应可持续发展大趋势，推动教育科技人才一体发展，发挥高等教育龙头作用，重塑创新人才培养模式，坚持人的自由全面发展，扩大高水平国际交流合作，共绘人类命运共同体新图景。以下为倡议全文——

人才培养与科技创新北京倡议

（2024年10月13日）

当今世界，以跨界融合为特征的新一轮科技革命和产业变革正深刻重塑世界产业链，前沿科技加速演进，经济社会正发生链式变革。在这个崭新的智能时代，教育发展、科技创新、人才培养面临全新机遇、全新挑战。为此，我们倡议：

一、顺应可持续发展大趋势

可持续发展是人类社会的共同愿景，是各国人民的共同理想。要以教育之强夯实国家富强之基、夯实人民幸福之基，有效解决人类社会可持续发展面临的重大问题和重大挑战；要坚持以人民为中心，不断提升教育公共服务的普惠性，让教育改革发展成果更多、更公平惠及全体人民。

二、推动教育科技人才一体发展

教育是人才涌现的基础、科技发展的先导。要坚持科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力，一体推进教育发展、科技创新、人才培养。要充分发挥教育联接三者的纽带作用，完善高校科技创新体制机制，强化拔尖创新人才培养，促进教育、科技、人才良性循环。

三、发挥高等教育龙头作用

高校是人才培养与科技创新的重要力量。要持续强化高等教育的龙头作用，以教育之强成就人才之强、奠基科技之强，增强民生保障力，凝聚社会协同力、提升国际影响力。高校要主导更高质量的人才培养，支撑更高水平的科技创新，引领人类社会发展和人类文明演进。

四、重塑创新人才培养模式

创新驱动是时代进步的最强音。要全方位拥抱人工智能时代的来临，重塑教育目标、培养理念、教学模式、学习范式，革新教育内容、教学方法、评价方式，构建人工智能时代的高等教育新生态。要推动人才培养系统性转型升级，让教育教学从批量化、标准化转向个性化、智能化，让每一名学生均拥有适合自己成长成才的定制化教育方案。

五、坚持人的自由全面发展

未来社会更加需要全面发展、专长突出、善于创新的高素质人才。要大力发展素质教育，把价值塑造、知识学习、能力培养和素质提升融为一体，让每个学生都有人生出彩的机会与舞台。要强化科技教育和人文教育协同，注重通识教育与专业教育融合，着力培养学生的社会责任感、创新精神、实践能力、全球胜任力和未来适应力。

六、扩大高水平国际交流合作

开放、交流、合作、共享是有效应对人类共同挑战的重要法宝。要积极顺应大势、主动扩大开放；要持续深化合作，加强国际交流，不断扩大教育科技的“朋友圈”；要完善国际交流合作机制，共建教育科技人才合作新范式，共创教育科技人才融汇新生态。

七、共绘人类命运共同体新图景

面对人工智能时代的机遇与挑战，要继续发挥教育的基础性作用，促进人的自由全面发展、促进共同富裕，坚持以教育公平促进社会公平正义。要增强高等教育与经济社会协同发展、共生互动的能力，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向迈进，共创人类更加美好灿烂的新篇章！

(责编：孙竞、熊旭)