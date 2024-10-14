人民网北京10月14日电 12日至13日，2024高等教育国际论坛年会在北京召开。本届论坛的主题为“科技创新与可持续发展”，来自全球30多个国家和地区的近500位嘉宾代表现场参会。

教育部党组成员、副部长吴岩在开幕式上指出，高水平科技的发展和合作，高等教育大有可为、也必须大有作为。中国积极推动高校加强顶尖人才培养、科技创新突破、学科专业优化布局的“三位一体”改革，推动高校提升青年教师科研创新能力，推动央地合作建设全国高校区域技术转移转化中心。中国高校愿与各国大学携手努力，加强高校间互学互鉴、共建共享，深化务实合作。吴岩提出三点倡议：主动敞开胸怀，共同携手育人；积极应对挑战，共同加强攻关；完善治理能力，共同营造良好生态。

联合国教科文组织东亚多部门地区办事处主任、驻华代表夏泽翰在视频致辞中表示，当今世界高等教育对于培养创造人才、推动创新研究、促进社会福祉十分重要，是可持续和前瞻性发展的基础。中国为实现教育体系现代化作出的努力值得肯定与赞扬，为可持续发展做出了贡献。要重视技术在塑造教育未来方面的关键作用，促进以人为本的合作，提供可触及且包容性强的教育。他希望与合作伙伴一起，打造一个积极参与、相互关联、富有弹性的高等教育体系。

中国高等教育学会副会长林蕙青，同济大学校长、中国工程院院士郑庆华，山东大学党委书记任友群，中国高等教育学会副会长、中国科学院院士严纯华，中国高等教育学会学术发展咨询委员会副主任、武汉理工大学校长杨宗凯等出席论坛并作主旨报告。

论坛上，《人才培养与科技创新北京倡议》发布。倡议提出，要顺应可持续发展大趋势，推动教育科技人才一体发展，发挥高等教育龙头作用，重塑创新人才培养模式，坚持人的自由全面发展，扩大高水平国际交流合作，共绘人类命运共同体新图景。

据介绍，“高等教育国际论坛年会”是中国高等教育学会的重要品牌活动，已成功举办23届。本次论坛由中国高等教育学会、北京理工大学共同主办，联合国教科文组织东亚多部门地区办事处、北京外国语大学、北京语言大学、联合国教科文组织亚太地区高等教育教席等协办。期间，还举办了中美高等教育对话会、中欧高等教育对话会、中外青年科技人员对话会等配套活动。（孙竞、李昉、实习生潘寒冰）

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