人民网北京10月14日电 13日，在中国人民大学87周年校庆之际，学校举办校庆学术报告会，集中发布一批代表性学术成果，展示学校建构中国自主知识体系的最新成就。

中国人民大学原校长、国家一级教授、经济学院教授刘伟作题为“高水平社会主义市场经济体制的内涵”的报告。他表示，构建高水平社会主义市场经济体制主要包括构建高水平社会主义市场经济竞争制度、构建高水平社会主义市场经济基础制度、构建科学有效的宏观经济治理体制等。

中国人民大学原常务副校长、国家一级教授、法学院教授王利明作题为“为建设全国统一大市场提供法治保障”的报告。他认为，要创造更加公平、更有活力的市场环境需要统筹发挥好民法典与反垄断法、反不正当竞争法的作用。

会议期间还设置了专题演讲环节，来自人大各学院的专家学者围绕“学科、学术与话语：延安十三年与中国特色哲学社会科学体系建构探源”“历史政治学与自主知识体系建设”“欧亚视野下中华文明的起源、形成和早期发展”“脑化学原位动态测量”等话题作演讲。

据悉，本次会议是中国人民大学推出的校庆系列学术活动之一。9月23日，中国人民大学学术周正式开启，中关村校区、通州校区、苏州校区有机联动，30余场专题学术报告会、40余场形式多样的学术讲座和研讨会陆续举行，涵盖中国式现代化理论构建与实践路径等七大专题，涉及新质生产力、自主知识体系、教育强国、国家安全、人类命运共同体以及大模型人工智能和生命资源前沿等重要议题。（郝孟佳、实习生田怡婷）

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