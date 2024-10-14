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2025年全国硕士研究生招生考试网上报名将于10月15日开始

2024年10月14日14:05 | 来源：新华网
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　　从中国研究生招生信息网获悉，《2025年全国硕士研究生招生考试报名公告》已于近日发布，明确了报名包括网上报名和网上确认两个阶段。

　　网上报名时间为2024年10月15日至10月28日（网上预报名时间为2024年10月9日至10月12日，相关工作安排由各省级教育招生考试机构确定并公布），每日9:00-22:00。考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网”（网址：https://yz.chsi.com.cn）参加报名，按要求如实填写并提供真实材料。

　　网上确认时间由各省级教育招生考试机构根据教育部有关工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布，具体确认工作由相关报考点组织实施。考生应积极配合报考点做好网上确认工作，认真核对并确认本人报名信息，根据核验工作要求提交补充材料。

　　所有考生均须参加网上报名和网上确认，签署《考生诚信考试承诺书》并遵守相关约定，逾期不得补办。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试（含初试、复试）或录取的，后果由考生本人承担。

(责编：徐婵、卫嘉)

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