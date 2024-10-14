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“世界农业科技创新发展”系列专访——

中国农业大学校长孙其信：科技创新是构建可持续农业粮食体系的关键

2024年10月14日11:57 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月14日电 “气候变化给全球粮食系统带来了深远的影响。当前我们所作出的选择关乎农业发展和生物技术的未来，更关乎全球人口的生活福祉。”2024世界农业科技创新大会（WAFI）10日至12日在北京平谷举办，中国工程院院士、中国农业大学校长孙其信在大会期间接受人民网专访时表示。

孙其信在2024世界农业科技创新大会上致辞。中国农业大学供图

孙其信在2024世界农业科技创新大会上致辞。中国农业大学供图

联合国粮食及农业组织发布的2024年《世界粮食安全和营养状况》报告指出，2023年约有7.33亿人面临饥饿。孙其信认为，气候变化等因素正在加剧全球粮食危机。数以亿计的人处在粮食不安全的状态下，而应对未来危机，科技创新是最重要的基础之一。

当前，大数据、人工智能等新技术正在日益改变农业的模样，成为应对全球粮食危机的新工具。孙其信谈到，科技创新是构建农业粮食体系和抵御风险的关键。通过创新，才能培育出更好抵御气候变化的新作物；才能不断改善农业实践，使之更可持续、更加高效；才能创造出一系列先进技术，减少农业系统的碳排放。

“这些年来，我国在促进农业科技创新方面，下了非常大的力气，也取得了很多成果，在不少领域都有很好的成效。但同时也有不少领域存在短板或‘卡脖子’的难题。”孙其信说。

“具体而言，比如在基础创新领域，我们还有很大的发展空间，需要不断攻关，创造出我们自己的基础科研成果和力量。再比如科技成果转化率不足的问题。一些科技成果非常好，但它能否从实验室走进田间地头？如果成果不能应用在生产中，或者说技术不能被农民掌握，那么它就很难发挥作用。”他谈到。

那么，如何更好应对和解决这些难题？孙其信告诉人民网记者，一方面，要不断鼓励基础创新，不断攻克“卡脖子”技术，补齐短板；另一方面，还要以更大的力度推动科技成果的转化，推动加快技术从实验室走向田间的步伐。

“当前，技术的发展正在展现出跨学科、跨领域的趋势，农业科技更是如此。更多的新技术越来越多地应用到农业科研中，使得农业科研发生了巨大的变化，助推农业生产力不断提高。然而，从科技领域来说，我国农业科技在支撑农业发展中的贡献率仍然偏低，因此要把科技作为第一资源，依靠科技的进步实现发展，推动农业现代化的实现。”孙其信说。

孙其信表示，绿色转型是全球发展的趋势，农业也是如此。可持续发展、增强农业和食物系统的韧性，是解决未来粮食危机必然的途径。“未来，农业系统转型发展大有作为，同时也将面临着诸多挑战。期待世界各国专家学者共同努力，为构建可持续农业粮食体系贡献更多智慧与力量。”孙其信说。（李依环、实习生田怡婷）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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