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上海发布行动方案 进一步促进科技成果转移转化

2024年10月14日11:31 | 来源：光明日报
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《上海市促进科技成果转移转化行动方案（2024-2027年）》（以下简称“行动方案”）发布媒体通气会12日在沪举办。据介绍，新一轮行动方案坚持树立“科技成果只有转化才能真正实现创新价值、不转化是最大损失”的理念，力求进一步提高成果转化效率。

实施成果转化改革攻坚行动。针对科研事业单位高质量成果供给不足、成果转化体制机制不畅、政策落地不到位等问题，坚持改革创新，加强共识、应转尽转，提出3项任务：推动重点领域持续产出高质量成果，畅通科技成果转移转化通道，健全科技成果转化制度体系。

实施企业创新加速行动。针对上海市企业创新活力不足、产学研合作规模有待扩大、企业对创新要素配置能力有待提升等问题，坚持需求导向，加速以需带供、以转带孵、以转促投，提出4项任务：支持企业深度参与成果转化、强化企业主导的产学研深度融合、加速资本赋能科技成果转化、发展高质量的成果转化载体。

实施技术转移伙伴赋能行动。针对上海市技术转移机构规模不大、能力不强、与创新主体联结不紧密等问题，对标国际、基于国情，坚持问题导向，提升服务能级，“守护”科研人员成果转化、孵化，提出2项任务：大力发展专业化技术转移机构和平台、加速打造创业孵化服务体系。

实施技术经理人专精培育行动。针对上海市技术经理人队伍政策体系不健全、服务能力有待提升等问题，坚持价值导向，推动形成技术经理人培育、使用、集聚、激励的全周期服务体系，加速专业化、职业化、规模化，提出3项任务：深化实施技术经理人引育工程、加强优秀技术经理人政策激励、建立技术经理人职业化发展通道。

实施技术要素市场联通行动。针对上海市在链接国际国内技术要素市场节点作用发挥不够、能级有待提升等问题，坚持全球视野，加快国际国内市场高效畅通和技术交易规模拓展，提出3项任务：建设专业化技术与知识产权交易场所、培育长三角一体化技术要素市场、建设全球技术交易服务网络。

实施转化生态协同共建行动。把握新质生产力的时代要求，遵循转化规律，强化政策引导，在组织实施方面加速全局性、全要素力量协同，提出3项任务：形成更大合力、优化管理与服务、加强氛围营造。（记者孟歆迪）

(责编：李昉、孙竞)

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