人民网北京10月14日电 （记者郝孟佳）今天，国家公务员局网站发布公告称，根据工作安排，中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员笔试定于2024年11月30日、12月1日举行。

公告表示，在公共科目中，行政职业能力测验笔试时间为2024年12月1日9：00—11：00 ，申论笔试时间为2024年12月1日14：00—17：00。

在专业科目中，8个非通用语职位外语水平测试，金融监管总局及其派出机构职位、中国证监会及其派出机构职位以及公安机关人民警察职位专业科目笔试时间均为2024年11月30日14：00—16：00。

公告称，本次招考主要采取网上报名方式，报考者可于2024年10月15日8：00至10月24日18：00期间登录专题网站进行报名并提交报考申请，每次只能选报1个职位。报考者提供虚假报考申请材料的，一经查实，将取消报考资格，涉及伪造、变造有关证件、材料、信息骗取考试资格的，将按有关规定严肃处理。

招录机关于2024年10月15日8：00至10月26日18：00期间对报考申请进行审查，确认报考者是否具有报考资格。报考者可登录专题网站查询资格审查结果。通过资格审查的，不能再报考其他职位。2024年10月15日8：00至10月24日18：00期间，报考申请未审查或者未通过资格审查的，可以改报其他职位。

通过资格审查的报考者，可于2024年10月28日8：00后登录专题网站查询报名序号，于2024年11月1日0：00至11月6日24：00登录专题网站进行网上报名确认并缴费。

报名确认成功的报考者，可于2024年11月25日0：00至12月1日15：00期间登录专题网站打印准考证。2025年1月，考生可登录专题网站查询笔试成绩和合格分数线。

(责编：李昉、熊旭)