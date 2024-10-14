人民网北京10月14日电 （记者郝孟佳）今天，记者从国家公务员局获悉，中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员报名即将开始，共计划招录3.97万人。考生可于10月15日8：00至10月24日18：00期间登录“中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员专题网站”（http://bm.scs.gov.cn/kl2025）进行网上报名，公共科目笔试将于12月1日在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分城市同时举行。

据了解，本次考录工作有2.75万个计划补充到县（区）级及以下直属机构，根据实际对艰苦边远地区基层职位的学历、专业、工作年限和经历等报考条件进行适当调整，进一步充实基层公务员队伍。

为鼓励引导人才向基层一线流动、积极投身国防事业，本次招考设置3000余个计划定向招录服务基层项目人员和在军队服役5年以上的高校毕业生退役士兵。

按照党中央、国务院关于做好高校毕业生就业工作有关部署要求，设置2.67万个计划专门招录应届高校毕业生，服务和促进高校毕业生就业。

据介绍，公共科目笔试主要测查从事公务员工作应当具备的基本素质能力，考试内容根据不同职位类别、不同层级机关特点分别设置，对中央机关及其省级直属机构综合管理类职位突出测评理论思维、综合分析等方面能力，对市（地）级及以下直属机构综合管理类职位突出测评贯彻执行、基层工作等方面能力，对行政执法类职位突出测评依法办事、公共服务等方面能力。

面试方式和内容由招录机关根据招考职位的性质、特点等研究确定，注重体现履职要求。部分招录机关对考生的专业能力进行测查评价，有13个部门在笔试阶段组织专业科目笔试、48个部门在面试阶段组织专业能力测试。

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