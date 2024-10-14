人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2025年国考15日起报名 计划招录3.97万人

2024年10月14日10:16 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京10月14日电 （记者郝孟佳）今天，记者从国家公务员局获悉，中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员报名即将开始，共计划招录3.97万人。考生可于10月15日8：00至10月24日18：00期间登录“中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员专题网站”（http://bm.scs.gov.cn/kl2025）进行网上报名，公共科目笔试将于12月1日在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分城市同时举行。

据了解，本次考录工作有2.75万个计划补充到县（区）级及以下直属机构，根据实际对艰苦边远地区基层职位的学历、专业、工作年限和经历等报考条件进行适当调整，进一步充实基层公务员队伍。

为鼓励引导人才向基层一线流动、积极投身国防事业，本次招考设置3000余个计划定向招录服务基层项目人员和在军队服役5年以上的高校毕业生退役士兵。

按照党中央、国务院关于做好高校毕业生就业工作有关部署要求，设置2.67万个计划专门招录应届高校毕业生，服务和促进高校毕业生就业。

据介绍，公共科目笔试主要测查从事公务员工作应当具备的基本素质能力，考试内容根据不同职位类别、不同层级机关特点分别设置，对中央机关及其省级直属机构综合管理类职位突出测评理论思维、综合分析等方面能力，对市（地）级及以下直属机构综合管理类职位突出测评贯彻执行、基层工作等方面能力，对行政执法类职位突出测评依法办事、公共服务等方面能力。

面试方式和内容由招录机关根据招考职位的性质、特点等研究确定，注重体现履职要求。部分招录机关对考生的专业能力进行测查评价，有13个部门在笔试阶段组织专业科目笔试、48个部门在面试阶段组织专业能力测试。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部