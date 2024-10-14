原标题：中新教育丨第九届高校学生课外“核+X”创意大赛总决赛在南华大学举行

第九届高校学生课外“核+X”创意大赛总决赛暨对话交流活动12日在位于湖南衡阳的南华大学举行。来自南华大学、南京航空航天大学、核工业学院、哈尔滨工程大学、深圳大学的5件作品荣获一等奖。

第九届高校学生课外“核+X”创意大赛总决赛一等奖名单出炉。记者 鲁毅 摄

本届大赛由国家原子能机构、国家核安全局、国家能源局指导，中国核工业集团有限公司主办，中国辐射防护学会发起，南华大学、中国辐射防护研究院承办。大赛旨在通过高质量、有创意、易传播的核科普作品及科普活动，提升公众对核科学的认知度。

赛事启动以来，全国各地参赛高校累计破百，共征集作品1352件，经过高校选拔赛、区域赛、全国初赛及半决赛的层层角逐，评选出三等奖作品80件，决赛现场评选出二等奖作品22件，一等奖作品5件，并评选出“优秀科普宣教员”5名。本次赛事全程开通网络直播，并由场外观众投票产生最佳人气奖，一等奖作品南华大学《“核”你一起“碳”寻历史之钥》斩获该奖。

用西游记人物对话演绎迷你核电站“核电宝”的应用原理和领域，用潮流说唱讲述“镭”在前列腺癌治疗中的应用与功效，用沙画艺术展示碳14测年法如何揭秘文物的年代故事……总决赛现场，一批接地气、有活力的科普作品巧妙运用传统动漫、皮影戏、潮流说唱、沙画艺术等多种表现手法，生动、有趣讲述“硬核”科技故事，畅想核技术的未来应用。

现场专家评审团从科学性、通俗性、创新性、艺术性四个方面对决赛作品进行综合考评，并提出相应修改意见。中国科学院院士、中国原子能科学研究院研究员张焕乔在总体点评中表示，参赛作品主题鲜明、生动精彩，用软科普讲述了硬核科技的故事，让人回味无穷，让他感受到了浓厚的科技氛围，看到了新时代青年的创意与追求。他说，科学是博大精深的，解读科学概念和普及科学知识的方法也应当是丰富多彩的，希望未来涌现更多深受大众喜爱的科普作品，让硬核科技知识软着陆，营造核能发展的良好氛围。

湖南省政协副主席、南华大学校长张灼华指出，“核+X”创意大赛自创办以来为推动核能与核技术的和平利用、促进可持续发展贡献了宝贵的智慧与力量，在提升公众对核科学的认知度、聚焦培育良好的舆论氛围和社会环境方面发挥了重要作用。自创办以来，“核+X”大赛不仅成为连接高校、科研机构与行业企业的桥梁，更是一个激发青年学子创新思维、培养跨学科融合能力的广阔舞台。

南华大学作为一所“核特色”高校，66年来始终坚守在核工业阵地，坚持为核工业人才培养不断档，坚持核科学研究不断线，坚持为核工业服务初心不改变，坚持“举核旗、做核事、育核人”的使命担当，培养了一大批核科学领域人才。同时，该校高度重视“核+X”创意大赛等核科普工作，积极组织开展了核科普进校园、核电模型设计大赛、核科普志愿服务等一系列活动，激励更多青年学子投身核科学事业。 (记者 鲁毅)

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