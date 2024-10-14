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筑牢“黄金台” 引得凤还巢

——河南周口着力构建区域人才发展高地

2024年10月14日08:46 | 来源：科技日报
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原标题：筑牢“黄金台” 引得凤还巢

最近，位于河南省周口市大数据产业园5号楼的周口市人才之家，吸引了大量创业者。他们在此或会客研讨，或参加论坛。

“人才之家旨在打造人才创新创业、交流合作平台，给人才提供更优质的服务、更舒心的环境。”周口市委人才办相关负责人对科技日报记者说，近年来，周口围绕构建区域人才发展高地目标，筑牢聚才“黄金台”，做好人才服务。

升级“1+21”人才政策

为升级人才政策体系，周口在全面实施“1+21”一揽子人才政策基础上，近年来实施“1+21”人才政策升级版。

周口市探索招才引智新模式，常态化畅通事业单位招才引智“绿色通道”，全面落实用人单位自主权；创新实施“博士专项计划”，采取“常年报名、双向选择、统筹安排”方式，不受编制限制，实行“人到编入、随到随办”。

针对人才工作考核针对性不强、指标不精准、分类不合理等问题，周口市研究出台《周口市人才工作考核办法》，根据各地各单位的人才工作职责，差异化设置定性和定量考核指标，科学配置指标权重，使人才工作重点更突出、目标更明确、结果更“保真”。

实施“凤归周口”工程

“我出生在周口，时刻关注家乡的变化。‘凤归周口’工程激起了我回乡创业、奉献家乡的热情。”广西华仁医学科技集团董事长季风说，他在周口投资的华仁兴港项目已落地。

广西华仁医学科技集团主要聚焦药物研发、细胞治疗、健康管理等领域的技术开发和成果转化。2022年，周口市委人才办工作人员得知季风有返乡创业的想法后，专程前去拜访，介绍市里人才引进政策和“凤归周口”工程。在季风回乡投资的过程中，周口市领导帮助协调项目选址、证照办理等事宜，很快促成了项目落地。

周口市以实施“凤归周口”工程为抓手，吸引了大量人才。“我们建立了在外人才信息库，分地域、分行业整理归类人才信息，并将重要人才信息编印成册。”周口市委人才办相关负责人介绍。

“我们依托驻外机构、异地商会等组织，设立了驻外人才工作站，延伸人才回归网格。我们还出台了《周口市驻外人才工作站建设管理办法》，规范工作站管理运行，并开通在外人才返乡热线，畅通联络渠道，为在外人才返乡就业、投资兴业、项目合作提供帮助。”周口市委人才办相关负责人说。

打造“六个无忧”品牌

“现在真是安居乐业，没有什么发愁的事了。”周口市产品质量检验检测中心工作人员孟媛媛告诉记者。她是周口市通过“博士专项计划”引进的。刚到周口时，孟媛媛的丈夫彭军辉在上海工作，小两口两地分居，生活非常不便。孟媛媛向周口市委人才办提出申请，希望将其丈夫安排到周口工作。周口市委人才办根据彭军辉所学专业，帮助他找到对口单位。今年初，小两口终于在周口团聚，并入住人才公寓。

“没有后顾之忧，才能安心创业。”周口市委人才办相关负责人说，周口聚焦打造“办事无忧”“安居无忧”等“六个无忧”服务品牌，重点解决人才子女教育、配偶就业等方面的问题。

2023年7月，总面积1300平方米的周口市人才之家揭牌启用。启用以来，周口市人才之家共举办论坛、联谊等活动30多场次，接待、服务各类人才2500多人次。同时，周口市开发线上一站式人才服务平台，推出“周口英才码”，实现人才服务事项“零跑动”，人才优惠待遇“一码通”。

为帮助年轻人就业，周口市连续两年举办“在周高校毕业生专场招聘会”，累计动员组织500余家市内用人单位，提供岗位2.4万个，近4000名在周高校毕业生达成就业意向。

（记者 孙 越）

(责编：郝孟佳、李昉)

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