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青海出台措施 广聚绿色算力领域人才

2024年10月14日08:44 | 来源：科技日报
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原标题：青海出台措施 广聚绿色算力领域人才

青海省海南州大数据产业园数据中心技术员在查看设备运行状态。新华社记者 解统强摄

青海省海南州大数据产业园数据中心技术员在查看设备运行状态。新华社记者 解统强摄

记者近日从青海省人民政府新闻办公室获悉，为发挥清洁能源优势，吸引和培养一批具有创新精神和实践能力的绿色算力领域高素质人才，青海印发出台了《青海省集聚绿色算力人才的十条措施》（以下简称《十条措施》）。《十条措施》旨在吸引各方面人才投身青海绿色算力产业发展，为推动青海绿色算力产业发展提供坚实的人才支持。

青海省委组织部副部长、省委人才办主任徐小兵介绍，依据《十条措施》，青海省政府将对绿色算力领域拔尖人才、领军人才、杰出人才分别一次性给予40万元、100万元、150万元的奖金或给予60万元、120万元、170万元的住房奖励。

《十条措施》提出，畅通绿色算力人才职称评审通道，将大数据、区块链、云计算等数字技术领域的新职业纳入职称评审范围，制定高层次急需紧缺人才职称评审办法。大力引育绿色算力工匠型技能人才，对绿色算力领域企事业单位申报博士后科研站点，给予经费支持。提升绿色算力相关工种培训补贴标准，对成功申报国家级技能大师工作室的单位给予经费支持。

青海省人力资源和社会保障厅厅长胡斌介绍，青海省人力资源和社会保障厅探索将大数据、区块链、云计算等领域的新职业纳入职称评审范围，鼓励各行业部门围绕全省发展战略需求、产业发展需要开展专项评审。

 （记者张蕴）

(责编：郝孟佳、李昉)

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