原标题：让青年人才与城市发展“双向奔赴”

在由安徽合肥经济技术开发区人力资源中心主办的招才引智活动上，求职者（右）向用人单位工作人员了解招聘信息。新华社记者 黄博涵摄

“选择定居安徽合肥，是我深思熟虑后做出的决定。”在中国科学技术大学国际金融研究院从事博士后研究工作的王鹏飞近日对科技日报记者说。

2023年7月，从中国科学院大学毕业的王鹏飞决定举家搬到合肥。

王鹏飞是众多选择留在合肥的人才之一。近3年来，合肥市净增常住人口持续攀升，其中2023年常住人口985.3万人，较2022年增长2.3%。

作为全国首批青年发展型城市建设试点城市，合肥近年来用心施策、用情留才，不断提升城市的感召力和吸引力，努力让青年就业有保障、创业有平台、创新有支持，让城市对青年更友好，让青年在城市更有为。

合肥通过创新平台聚才，着力建设综合性国家科学中心、深空探测实验室等重大创新平台，分类制定人才支持举措，加快打造占地面积19.2平方公里的未来大科学城。聚焦政校企合作，合肥相关单位与高校院所合作新建19家新型研发机构，孵化培育科创型企业1700余家，集聚研发人才5200余人。

合肥组织合肥专班“高校行”、高校师生“合肥行”品牌活动。今年春季组建10个工作组，赴15城、49所高校开展招才引智活动和产学研合作洽谈；常态组织“千名博士看合肥”“合肥千企万岗请您来”活动，邀请多所高校超千名博士来合肥参观。

此外，合肥推出助力人才发展的若干服务，累计惠及人才超9万人。例如，合肥为符合要求的人才提供3年免租住房或等额租赁补贴，全面推广“人才码”，不断增强人才在合肥的幸福感、归属感。

“未来，合肥将持续推动人才链、创业链、产业链、资金链、政策链深度融合，为加快培育新质生产力筑牢人才‘蓄水池’。”合肥市委人才工作局局长、市委组织部副部长马进伟说。

（记者 洪敬谱 通讯员 汪 瑾）

(责编：郝孟佳、李昉)