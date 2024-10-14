据新华社三亚电 （记者郁琼源）记者近日从第六届全国农民教育培训发展论坛上了解到，我国农民教育培训将从4方面提质增效。

进一步夯实国家粮食安全人才基础。农业农村部相关负责人在论坛上说，近年来，高素质农民培育项目逐年向稳粮扩油保供倾斜，服务支撑粮油作物大面积单产提升，切实为守护国家粮食安全作出贡献。

进一步强化脱贫地区人才支撑。这位负责人说，要持续为脱贫地区培养产业发展带头人，形成一支具有辐射带动农民群众增收致富能力的人才队伍。同时满足脱贫人口就业需求，采取多种形式开展培训，帮助他们掌握技能、稳岗就业。

进一步扩大农村就业创业人才队伍。不断创新培育方式，拓宽培训内容，支持农民提升技能水平和就业能力，帮助他们在县域就业创业。

进一步完善乡村发展建设治理人才供给。创新开展乡村发展建设治理各类人才培养，强化农民思想道德修养、农村移风易俗、参与乡村治理、文化传承保护、群众体育健身等各方面培训。

据了解，高素质农民培育计划2023年培训农民超过80万人。农业农村部联合中组部举办农村实用人才带头人培训班，每年培训2万人。农业农村部门实施农民素质素养提升培训行动，2023年在近8000个行政村开展整村推进试点，面向农民广泛开展素质素养提升公益培训超过34万人次。

(责编：李昉、郝孟佳)