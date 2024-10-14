本报记者 韩立群

盛伟（右）在车间指导麦尔祖克江·巴衣孜做3D打印实验。

见到河南理工大学教授、能源与动力工程专家盛伟的时候，他和他的维吾尔族科研助理麦尔祖克江·巴衣孜正在接待新疆哈密当地一家企业负责人，沟通商洽科技团队的技术成果赋能该企业产品事宜。

送走该企业负责人，盛伟对本报记者表示：“我们团队的科研成果能转化为当地企业发展的科技动力，是我行将结束第二次援疆前最欣慰的事儿！”

原来，曾被评为“感动中原教育人物”、第二次援疆担任哈密职业技术学院党委副书记兼副院长的盛伟即将结束援疆工作。

“我的援疆工作虽然即将结束，但是哈密豫新能源产业研究院的科创事业将会保持发展势头，不断壮大。”盛伟说。

科技创新是推动资源型城市转型升级的关键。哈密作为资源型城市，建立起体系完备的能源科研平台至关重要。这也是盛伟加入援疆队伍时的初心。

如今的哈密豫新能源产业研究院办公楼已是一座人才汇聚、成果丰硕的综合性科研平台。然而，这里5年前还处于初创阶段。

彼时，虽然研究院办公楼已基本竣工，但综合验收等问题一直没有解决。2020年，初来乍到的盛伟毅然接手过来，带领一起援疆的同伴从拔草、栽树、清扫等繁杂的基础设施建设入手，使大楼面貌焕然一新。盛伟每天骑着自行车沿着简易路，往返15公里上下班。随后，马不停蹄开展人才引进工作，组建起科研团队并将其逐渐打造成为哈密乃至全疆能源领域的科研高地。

目前，哈密豫新能源产业研究院已成为自治区首批认定和科技部备案的新型研发机构，建立了较为完善的管理体系和运行机制，申请建立了自治区博士后科研工作站，成立了5个科研平台；先后培育了博士后人才2名、科研助理10余名，整合了哈密职业技术学院和河南理工大学部分科研团队，支持研究院的发展，逐步解决科研人才短缺问题。

为哈密留下一支带不走的人才队伍是盛伟的目标之一。在援疆工作期间，盛伟和科研团队着力培养了一批科技人才，维吾尔族小伙麦尔祖克江·巴衣孜就是其中之一。

出生于1999年的麦尔祖克江·巴衣孜，是一名来自新疆牧区的孩子，从小受从事机械专业的哥哥影响，就对机械产生了浓厚兴趣。在报考哈密职业技术学院时，他毫不犹豫地选择了机械专业。

“职业院校的机械专业授课方法和综合性大学的不一样。后者更注重理论和工程，而前者则是更偏向传授技术。”盛伟说，正所谓工欲善其事、必先利其器。道、术、器是不同大学各自的教学抓手，职业院校机械专业的这个“器”，画图纸就是基本功。从他上交的画图作业中，盛伟读出了一名优秀机械人才所必须的勤勉、严谨的工作作风。对这棵好苗子，盛伟给予悉心指导，使其理论素养不断提高，动手能力尤其是三维图绘制能力进一步提升。

盛伟的办公桌上有一个制作精良的碳钢万向轮摆件，这是麦尔祖克江·巴衣孜毕业时自己设计并精心制作的作品，也是送给他的礼物。

“我要求机械专业的每个学生都要送给我一件自己设计、制作的‘礼物’。这个摆件体现出了小麦出色的图纸设计能力和动手能力，让我爱不释手。他能深刻领悟我的想法和意图，并很快拿出我想要的设计图。”盛伟抚摸着摆件说。

麦尔祖克江·巴衣孜毕业后被盛伟招进哈密豫新能源产业研究院，成为得力的科研助手。在一年多的工作实践中，麦尔祖克江·巴衣孜参与了盛伟科研团队的诸多研究项目，比如新能源科移动冷库项目、3D样品打印、气调冷柜设计等，承担实验室科研设备调试、起草专利和撰写技术报告等具体工作，获得丰富的科研实践经验。

目前，麦尔祖克江·巴衣孜正在河南理工大学的科研团队开展为期一年的跟班学习，同时在努力备考该校的硕士研究生。“我相信小麦会成为哈密乃至整个新疆能源领域的一名科技骨干。”谈到麦尔祖克江·巴衣孜的发展前景时，盛伟满怀信心地说。

(责编：李昉、郝孟佳)