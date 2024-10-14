本报记者 熊 建

王东军（右一）和部分“萧山班”学生在一起。

康定二中是浙江援建甘孜单体投资最大的教育类民生项目，填补了该市城区无市属高中的空白。

虽然相距2000多公里，但是西湖之畔的浙江杭州萧山区与贡嘎山下的四川甘孜康定市因教育帮扶而走在了一起。近年来，萧山区通过援建教学楼、提供教学装备、选派优秀师资支教等多种方式，促进康定市教育“软”“硬”件环境全面升级。

近日，本报记者前往康定市，深入该市被帮扶的学校，现场了解感人至深的教育帮扶故事。

马俊韬考了全市前20名

当老师的，最开心的莫过于看到学生的成长和进步。王东军发现马俊韬这孩子有了好的变化。

2022年，王东军从浙江杭州萧山区江南初级中学，来到康定二中，一直担任二中“萧山班”的班主任，教语文。“这里的孩子们都很淳朴，求知欲特别强。”他说，“‘萧山班’目前是38人，只有5个学生是汉族，大多数是藏族。住得最远的，来学校要坐11个小时的大巴车。”

马俊韬是王东军的学生，这学期升入初三，来自甘孜九龙县的农村，是个藏族男孩。“初一刚开学的时候，我发现这个小孩很有礼貌、特别聪明，但成绩平平、性格倔强，不愿意和老师沟通。”王东军说。

凭着多年的教学经验，王东军明白，对马俊韬这样的孩子只能用真情关爱打动他，引导他学会宽容、学会互爱、要有理想，帮助他学会处理各种矛盾的正确方法。

今年55岁的王东军，之前在江南初中任教长达30年，深谙教育规律，有自己的教育理念和方法。

“师德首要一点，就是要爱学生。这样，教师才有可能爱这个职业，才能努力去教书。”王东军说，“如果不发自内心去爱自己的每一名学生，那么就谈不上是一个称职的教师。”

在王东军看来，唯有老师先爱学生，“才能让学生喜欢你，愿意接受你的教育和引导。爱所产生的力量是强大的、持久的。”对马俊韬，王东军就是这样教育和引导的。

马俊韬离家比较远，双休日通常不回家。“我就周末陪伴他，与他一起吃饭、聊天，告诉他学习对个人发展的重要性，引导他正确处理与别人的矛盾。”王东军说，经过一年多引导，马俊韬发生了令人欣喜的变化。“现在的他不但非常理智、开朗，而且成绩也得到大幅提升，取得康定市同年级统测第20名的好成绩。”

“我教了一辈子的书，必须对得起我的学生。有时候，即使自己吃点苦、受点累也无妨，但绝不能影响到学生的未来。”王东军说，他最大的心愿是能够与当地的教师们相互学习，共同为学生的成长贡献力量。“同时，我也希望孩子们能够快乐地度过他们的初中时光，并最终考入自己理想的学府，实现人生梦想。”王东军表示。

王东军要带这届学生到毕业

听王东军的声音，感觉他有些虚弱。“我还不太适应康定的气候，前几天又感冒了，还没有完全康复。”王东军说，康定二中所在区域的海拔接近3000米，这让他很不适应，尤其是刚到这里支教时。“记得，我当时只能坐着，一动就会头晕，甚至无法说话。过了一个月，我才感觉好一些。”

从西湖边来到贡嘎山下，王东军感受到的除了高原反应之外，还有两地教育理念、教育方法的差异。

“当我来到这里时，发现这里的教学设施其实并不落后。”王东军说，“问题在于，这里的学生由于生活环境相对闭塞，从小没人告诉他们如何做才是正确的，哪种方法最好，自学能力较差。现在我们逐渐引导他们学习与外界打交道的方法，以及适合自己的学习方式。”

刚开始上课，王东军就发现，这里的孩子需要更适合他们特点的教学方法，只照顾基础差的孩子或是基础好的孩子，都没办法让他们共同进步。于是，王东军便调整之前的教学计划。“中考就考一次，之前3年的学习，哪些课程需要在初一就发力，哪些课程可以在初三突击，我们根据不同的学生加以灵活调整。”他说。

除了日常上课外，晚自习的时间，王东军也给基础差的孩子单独“开小灶”，通过作业发现他们存在的问题，再单独讲解。

在这个过程中，王东军和学生的关系越来越融洽。学生们对他也越来越认可。

“王老师的到来，让我看到了更广阔、更远的世界。”“王老师不远千里来到康定，给我们带来新的知识、新的学习方法，还非常关心我们的生活。”“感觉跟他相处起来就是朋友。”“王老师开阔了大家的眼界，他经常在课后跟我们说杭州的人文历史，我也想去杭州读大学！”在之前接受媒体采访时，不少学生这样说。

从2022年至2024年，原本计划为期一年半的支教活动，在王东军的要求下，在今年得到了延续。

“如果我按期离开，感觉对不起这些孩子。家长也非常尊重我。无论多苦多难，我都会把这个班的孩子带完初中三年。”王东军说，“我们的班叫‘萧山班’，这个名称就是我坚守下去最大的底气和动力。”

康定二中有“六个最”

除了“萧山班”，在康定二中，浙江元素抬眼即是：“杭州楼”保障学生可以在恶劣天气下进行室内体育活动；思源楼意为“饮水思源”，提醒同学们不忘远方的帮扶；浙江爱心企业捐建的少年云机房，让孩子们可以链接到优质教育资源……

作为浙江援建甘孜单体投资最大的教育类民生项目，康定二中总投资2.69亿元，其中浙江援建资金1.1亿元。2022年开学后，填补了康定市城区无市属高中的空白。

校长曾应超来自杭州第二中学钱江学校。他还记得，孩子们入学时看到这所学校的表情——那种眼里带着光的惊讶、嘴角不自觉上扬的笑意。“这是一座‘六最’学校——政府关心最多、资金投入最大、功能设施最全、建设布局最优、校园环境最美、援建力度最强。”曾应超说，学校还建有一个4泳道的室内游泳池，是目前所在州唯一拥有恒温泳池的学校。

为了提高学校的教育质量，做到“软件”“硬件”全面同步提升，康定二中坚持“引进来”和“走出去”相结合。

一方面，萧山区选派优秀教师，组成“萧山班”，开展授课式教育帮扶。曾应超还参考杭州管理体系，组建年级管理团队，通过集体教研、备课、听课、评课，班主任例会、交叉检查评比等，培养强有力的后备管理力量。

另一方面，萧山区通过云上教程共享共学，构筑数字教育新平台，让萧康两地教育实现“零距离”分享。此外，萧山区爱心企业在学校设立专项冠名基金500万元，用于资助奖励优秀教师、学生等，并定期组织两地学子假期研学及教师互访交流。

在“组团式”的教育帮扶下，康定市第二中学本土教师已取得国家级学科奖项2人次，省级学科奖项一等奖1人次，二等奖1人次。杭州的“输血”正在转化成当地自体“造血”的能力，康定的教育正在逐步向发达地区教育水平看齐，教育的格桑花盛开在这情歌之城。

(责编：李昉、郝孟佳)