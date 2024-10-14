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爱上中文（我在中国留学）

邱明进（越南）
2024年10月14日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　邱明进在云南师范大学读书期间试讲中文课。
　　作者供图

　　我是云南师范大学汉语国际教育专业的一名硕士研究生，但我曾经并不喜欢中文，这中间有着怎样的故事，听我慢慢道来。

　　我是一名出生于越南南部的华裔，从小就接触中文，在家里常说广东话。但自从爷爷去世后，我家就几乎不再讲中文了。不过，我父亲经常播放中文歌曲，也会教我说中文。然而，当时我年纪尚小，既无法理解父亲教我的内容，也不完全明白他的用意，因此对学习中文颇为抵触。这种情况持续了很多年，直到我上了大学。

　　读大学期间，我接触到了中国文化，还越来越有兴趣。不过让我惭愧的是，身为华裔，我竟然一个汉字也不认识。作为一名文化专业的大学毕业生，我深知语言与文化的紧密关系。如果想深入了解一个民族的文化，了解其语言是非常必要的。因此，我决定学习一门外语，最终选择了曾经不喜欢的语言——“中文”。

　　大学毕业后，我考上了胡志明市国家大学所属人文与社会科学大学中国语文系。当初我还有点焦虑，不知道自己能否学好中文。不过与最初的担忧相反，从开始学习的那一刻起，我的视野逐渐开阔，学得越多，就越喜欢中文。哪天不听、不读、不说、不写中文，我就感觉生活中少了些什么。与此同时，我也知道这会是一个非常困难的阶段，因为我对语言不太敏感、模仿能力也较差，所以每天都对自己说：“一定要努力。”经过3年的用功学习，我从胡志明市国家大学所属人文与社会科学大学顺利毕业。

　　时间过得真快,一眨眼,中文已经陪伴我度过5年的时光。现在回头看,我仍然难以相信自己已经学会了这门我曾经喜欢不起来的语言,也没想到自己会如此热爱中国，更不敢相信自己能成为一名中文老师，但这就是事实。当时我从未想到自己会在一所历史悠久的华文学校教中文。学习中文不仅让我找到了一份稳定的工作，还帮助我开拓了视野。

　　在学校教了两年中文后，我意识到自己的知识有限。为了提升自己，我在教学过程中不断寻找学习机会，参加中国大学举办的培训班，因为“学如逆水行舟，不进则退”。后来，我选择到云南师范大学攻读汉语国际教育专业。

　　去年9月，我前往中国留学。出发之前，我对自己的中文水平充满信心，毕竟我有多年的中文学习与教学经验。然而，办完入学手续后，我的学生生活却过得有些“惨”——竟然听不懂老师讲的内容。老师们的语速快，这和我之前的想象完全不同。我感受到挫败，多次都想放弃，甚至想回越南，但又鼓励自己勇敢尝试。

　　我改变学习习惯，把老师讲的每一句话用手机录下来，课后反复听，同时提前预习第二天的课程。渐渐地，我跟上了老师的课程进度。

　　我一直为自己在中国就读的学校感到自豪，因为老师们都非常优秀并且敬业，而且每当我在学习和生活中遇到困难时，他们都耐心帮助我。我也逐渐融入了更多的社交圈，认识了很多新朋友，尤其是中国朋友。他们总在我遇到困难时帮助我、鼓励我，还带我参观美丽的昆明。

　　我在心中默默感谢生活的恩赐，让我有幸遇见并结识了许多优秀的老师和朋友。他们的智慧和善良不断鼓舞着我，使我更加坚定地追求梦想。我深知，正是因为他们的陪伴与教导，我才能够在学习和生活中取得进步，走得更稳、更远。

　　就这样，我渐渐习惯了在中国的生活和学习节奏。在这里，我学到了很多新知识，收获了很多新经验，都是我之前未经历过的。与此同时，我对中文的热爱也与日俱增。

　　（作者系云南师范大学越南留学生）

(责编：李昉、郝孟佳)

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