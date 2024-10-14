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这份情谊，永远铭记（孔院二十年）

卢晓娟
2024年10月14日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　伦索在制作熊猫头套。

　　安娜展示第三届“最孔院”全球短视频征集活动获奖证书。

　　位于巴西的巴西利亚大学孔子学院（以下简称“巴大孔院”）有一支相对稳定的本土中文教师队伍，他们为孔院的发展作出了巨大贡献。作为孔院的中方院长，我很荣幸能与这些本土教师结下珍贵缘分。

　　“最重要的人”

　　伦索是巴大孔院第一位由中外语言交流合作中心（下称语合中心）资助的本土中文教师。他在2017年获得了孔子学院奖学金，在大连外国语大学学习了一年中文，回巴西后通过了汉语水平考试6级。2019年9月又获得相关奖学金，开始在清华大学攻读硕士学位。

　　2020年初开始，伦索在巴大孔院开始承担中文教学任务。工作期间，伦索开设了线上辅导课程，成立中文阅读俱乐部，并主持了“中国文化周”等线上活动。2021年9月，伦索被聘为孔院专职本土中文教师。从2020年7月到2022年10月，孔院所有教学和文化活动都由本土中文教师完成。他们发挥了巨大的作用，伦索成为孔院名副其实的骨干教师。

　　2022年6月，伦索获得了清华大学的硕士学位，并继续在巴大孔院承担中文教学任务。

　　除了开展教学工作，伦索对来自中国的中文教师的生活也给予极大帮助。2021年9月，我因肾结石需住院治疗，伦索不但帮助办理住院手续，还一直陪伴，这份情谊我永远记在心里。

　　在孔院，同事们经常打趣说伦索是“巴大孔院最重要的人”。确实，他以沉稳严谨的工作态度和对国际中文教学的真心热爱，得到了所有教师和学员的认可。

　　“形象代言人”

　　安娜是巴大孔院第二位兼职本土中文教师。她在2007年申请到了中国政府奖学金，之后在北京电影学院留学两年，也曾带巴西人到中国参加广交会，在巴西的企业担任中葡翻译。

　　安娜的中文教学工作开始于2018年。这一年，她在巴西里约孔子课堂做了中文老师；2022年初，她来到巴大孔院担任本土中文教师，在各项教学和文化活动中表现出众，成为孔院名副其实的“代言人”。2023年4月，安娜成为语合中心资助的本土中文教师。

　　去年，安娜的作品《我的汉教之路》在“最孔院”视频大赛中获得了优秀奖。今年4月，巴大孔院参加了“全球美食达人秀”等视频征集活动，由安娜出镜主持的作品《我的美食日记——麻婆豆腐》被评为优秀作品。

　　像伦索和安娜这样的本土中文教师，是孔院的宝贵财富，也是孔院不可或缺的教学中坚力量，还是孔院国际中文教育本土化的成功案例。在巴大孔院的未来发展中，他们必将发挥更重要的作用。

　　（作者系巴西利亚大学孔子学院中方院长）

　　本文配图由中国国际中文教育基金会提供

(责编：李昉、郝孟佳)

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