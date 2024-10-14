崔 欢

柳烟（前排右三）和学生一起在北京参访红砖美术馆。

柳烟的学生展示绘画作品。

2024年暑假期间，作为“汉语桥”法国拉罗谢尔大学孔子学院来华夏令营领队，柳烟老师带领拉罗谢尔大学应用外语专业中文方向共约60名学生来到中外语言交流合作中心，在中国文化体验中心举办开营仪式，开启了一场学习中文、体验中国的文化之旅。

柳烟说，今年恰逢中法建交60周年，此次“汉语桥”夏令营不仅见证了中法两国的友谊，也是献给自己赴华留学40周年最珍贵的礼物。

近日，笔者就法国中文教育历史与现状、中文专业建设、中文教师培养等对柳烟进行了专访。

（一）

问：您担任中文教师超过20年，请您谈谈法国中文教育的历史与现状。

柳烟：法国是最早与中国开展教育交流的国家之一，中文教学已有约200年历史。在外语教学领域，法国是第一个将中文纳入高考的国家，也是最早制定中文教学大纲的国家。2015年，法国学习中文人数突破10万。

目前，在法国，每个学区都有中小学开设中文课，部分学校还设有“中文国际班”开展沉浸式中文教学，巴黎地区有小部分幼儿园也有中文兴趣班；进入高等教育阶段，法国学生可以选择到中文系或者通过学习中文相关专业开展高水平中文学习，也可以通过外语选修课走进中文课堂。

问：怎样的机缘，让您选择当一名中文教师？您对现在读中文专业的学生有何建议？

柳烟：我大学就读于法国艾克斯马赛大学中文本科专业。作为一名本科毕业生，无外乎有两个选择，继续学习或者就业。但具体到每个专业和个人，情况会不同。以我自己为例，我在读本科期间还选修了图书馆管理学，所以我有双学士学位，而且在20世纪80年代，法国只有少数大学中文系能招收硕士生和博士生，想要到中文硕士专业学习，我得先搬到巴黎，这对当时的我来说并非易事。所以，我选择先工作。

我是幸运的，因为有外语（中文）专业文凭，又有图书馆管理学位，获得了在一家法国驻华机构图书馆工作的机会。这份工作让我最大程度地发挥了自己的双学位专业优势，实现了经济独立。同时，跨文化的沟通交流变成一件实实在在的事，为我的中文学习和近距离感知中国文化提供了更多的机会与实践。

出于对中文和中国文化的喜爱，我参加了相关奖学金考试，得以到中国留学，在学习生活之外，坐着绿皮火车去了中国多座城市。学习、生活、感受、远行、写作……这是毕生难忘的经历，是青春的最好见证。

这种多语言和跨文化的学习工作背景，是我的财富，让我在法国驻华大使馆担任文化专员时如鱼得水，并最终坚定了当一名中文语言文化老师的决心。在法国驻华大使馆的工作结束后，我参加了法国国家教师资格考试，先后在中学、大学担任中国语言文化课教师，并自主完成了多部中文经典作品的翻译和出版工作。

回顾自己的经历，我有3个建议给法国中文专业的在读生：

一是要开展跨学科学习，让中文学习成为其他专业学习的加速器，在就业市场上获得更多可能性。

二是要开阔视野走出去。比如，“汉语桥”团组为海外学生到中国开展短期访问和学习提供了途径，“国际中文教师奖学金”为海外学生赴华留学提供了更多机会。

三是合理规划自己的职业生涯。找准定位，在教学、研究等领域找到一席之地并为之不断努力。

（二）

问：在国际中文教育领域，中文教师的作用至关重要，法国中文教师培养体系有哪些特点？

柳烟：在义务教育阶段，想要在中学教中文，需要通过中等教育教学能力证书考试获得教师资格。这是一项国家级考试，备考人可选择完成相关课程培训后参加考试，这些培训课程为期两年，有职业教学也有学科教学，相当于先完成一个等同于硕士水平的学习培训才可以报名参加考试。如果成功通过考试，便可在完成相应实习后成为正式注册教师。这项考试并不简单，首先要参加笔试，笔试合格者加试口语，口语面试对于非华裔备考人来说是一个艰巨挑战。我参加考试的那一年，全国只录取1名中文教师，而且进入口语面试和我展开最终竞争的其他两人都是华裔，我很幸运最后能胜出。

如果想要到大学当中文教师，需要再次参加考试获得高等教育机构任教资格。这项考试就更难了，笔试通过率低，最高为20%，一般只有10%。备考者需在3天内参加3项考试，使用中文对随机抽选的中国文学作品进行总结和评论、试讲一堂中国语言文化课、将随机抽选的中国古文片段翻译为法语并进行总结和评论。目前全法国只有少数人通过了高等教育机构中文资格考试。我想我能通过拉罗谢尔大学的中文教师资格考试，得益于在中学任教时翻译出版了几部中国经典文学著作，积累了中国文学相关知识并有能力开展中法文学互译。

所以，在法国当一名中文教师并不容易，对专业、学历、教学经验、科研成果等都有要求，这是中文教学标准化、规范化的重要表现。但是，在孔子学院、华文学校等机构任教的中文教师，是不同的培养体系和培养路径，大家共同为中文教育开展服务。

（三）

问：展望未来，您对在法国开展国际中文教育有哪些建议？

柳烟：结合我的任教经历及在此过程中的相关感受，我想从3个方面说说。

一是关于中文教师培养。我认为可以系统开展法国的中文教师培训和培养，为法国教育体系内中文教师、中国选派中文教师、本土华文教育中文教师搭建一个互通和交流的平台，各系统之间取长补短，推动校内教学、辅导教学、兴趣教学各司其职、互相促进。

二是关于中文水平等级标准对接及融合。法国中文教学有自己的历史和特点，并且主导以欧洲语言水平框架为标准制定了欧洲汉语水平等级标准。2021年，《国际中文教育中文水平等级标准》颁布，是一个适应全球中文学习需求推出的等级标准划分，推动该标准与欧标对接融合，是促进国别中文教育发展的一个重要路径，能够有效推动“字”“词”学习相融合，提高语言学习的文化内涵并展现汉字的独特魅力。

三是关于中文文化课程。在法国的中文国际班，除开设中文语文课，还开设中文数学课。进入大学，中文专业的学生更是要学习中国历史、中国艺术、当代中国社会这样的文化课程，以便培养高水平中文人才。能用法语讲授这些专业或者文化课程的老师不多，希望能在中国相关机构的帮助下，通过专家互访、数字化手段等丰富中国文化课程资源，为选择中文专业的法国大学生提供更多更方便的学习途径。

（本文配图由中外语言交流合作中心提供）

柳烟（Agnès Auger）：曾在北京师范大学学习，现为法国拉罗谢尔大学应用外语专业中文教师。担任中文教师逾20年，先后任教于巴黎亨利四世中学和拉罗谢尔大学，同时也是中法文学领域专业译者。

(责编：李昉、郝孟佳)