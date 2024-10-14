原标题：靶向疑难病症的蛋白质降解机制揭示

MZ1分子（艺术图）。图片来源：英国邓迪大学

据最新一期《科学进展》杂志报道，英国邓迪大学研究人员详尽地揭示了蛋白质降解剂分子的工作原理。这些分子可用于治疗此前被认为无药可治的疾病，如癌症和神经退行性疾病等。该研究有望成为靶向蛋白质降解和泛素机制研究领域的一个重要贡献。

蛋白质对于细胞正常运作至关重要，其不能正常工作时就会导致各种疾病。靶向蛋白质降解即利用细胞内的蛋白质回收系统摧毁致病蛋白质。蛋白质降解剂的工作原理是捕获致病蛋白质，然后给蛋白质打上“过期标签”，以便将其摧毁。

这个“标签”是一种称为泛素的小蛋白质，必须准确标记在目标蛋白质上的正确位置，才能发挥作用。研究人员使用了MZ1蛋白质降解剂分子，借助冷冻电子显微镜技术快速冷冻蛋白质，通过聚焦电子束和高分辨率相机生成蛋白质的数百万张2D图像。随后，他们使用先进的软件和人工智能模型，生成了降解剂药物作用过程的3D快照，最终准确识别出目标蛋白质上添加关键“标签”的精确位置。

蛋白质降解剂分子正在引领药物发现领域的革命，目前已有50多种此类药物正在进行临床试验，针对的是那些没有其他治疗选择的患者。研究人员揭示了此前难以观察到的蛋白质降解剂工作原理细节，这将有利于在分子水平上更有针对性地使用它们。

（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李昉)