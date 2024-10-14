原标题：湖南：统筹教育科技人才体制机制一体改革

近日，湖南省委十二届七次全会在长沙召开，全会审议通过了《中共湖南省委关于深入学习贯彻党的二十届三中全会精神 进一步全面深化改革奋力谱写中国式现代化湖南篇章的决定》。该决定提出统筹教育科技人才体制机制一体改革，对持续用力打造具有核心竞争力的科技创新高地进行了专章部署。在全会举行当晚的中共湖南省委新闻发布会上，湖南省科技厅党组书记李志坚在答记者问中称，湖南将从3方面多举措发力落地相关改革。

在深化教育综合改革上，湖南着力聚力建立高校及学科设置优化调整机制，聚焦“4×4”现代化产业体系，实施支撑主导产业学科专业建设计划、产业急需紧缺学科专业发展计划，提升人才培养与科技创新、产业发展的匹配度，进一步推进科技创新与产业创新深度融合。同时，湖南聚焦高校科技创新激励机制，深化科技成果赋权改革和利益分配制度改革，深化高校创新创业教学改革，完善支持大学生创新创业政策体系，大力推进支持大学生创业“七个一”行动。

在深化科技体制改革上，湖南着力完善省委科技委统筹协调工作机制，在全省构建“一盘棋”“一股劲”抓科技创新的格局和氛围，优化重大科技创新项目组织机制，采取揭榜挂帅、定向委托、赛马制等方式，有组织地推进一批重大科技攻关项目；改进科技计划管理机制，实行以人为中心的科技投入机制；深化财政科技经费改革和深化科技成果转化机制改革，加快布局建设一批概念验证中心、中试验证平台，加速工程化，健全科技金融支持机制，鼓励长期资本投早、投小、投长期、投硬科技，推进科技信贷、科技担保、科技保险。

在深化人才发展机制改革方面，湖南着力深化科教界“帽子”治理，优化整合省级人才计划，完善高层次科创人才梯队培育机制；深化创新平台引才聚才激励机制，以“1+2”国家实验室体系、“4+4科创工程”、长沙全球研发中心城市、湘江科学城等为重要载体，以平台聚人才，以人才担项目，以项目出成果，特别对重点人才引进、培养实施“一事一议”和“一人一策”；完善人才发现、选拔、培养、评价、激励等制度，建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，健全尽职免责、审慎监管和包容创新机制，优化创新生态，激发创新活力。

（记者俞慧友）

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